رجل جورج بوش مستشارا لترامب

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واشنطن- ذكر بيان أن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، أعلن اليوم الثلاثاء، اختيار توماس بوسرت النائب السابق لمستشار الأمن الداخلي للرئيس الأسبق جورج بوش، مستشارا للبيت الأبيض لشؤون الأمن ومكافحة الإرهاب.

وبحسب وكالة رويترز، فمن خلال عمله كمساعد للرئيس لشؤون الأمن الداخلي ومكافحة الإرهاب، سيكون بوسارت أكبر مسؤول عن مكافحة الإرهاب.

ويدير بوسارت حاليا شركة استشارات لإدارة المخاطر، ولديه زمالة في المخاطر الإلكترونية مع مؤسسة مجلس الأطلسي البحثية.

وكان الفريق الانتقالي لترامب، طلب مؤخرا من وزارتين قائمة بأسماء المسؤولين الحكوميين الذين يعملون في برامج لمكافحة التطرف، بحسب مسؤولين أميركيين.

وتضمن الطلب المقدم إلى وزارتي الخارجية والأمن الداخلي، مجموعة من البرامج التي تسعى لمنع العنف من جانب أي متطرفين من أي فئة، بما في ذلك عمليات التجنيد التي تقوم بها الجماعات المتشددة داخل الولايات المتحدة وخارجها.