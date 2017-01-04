رحلة المطران كابوتشي من بيت العبادة إلى بندقية المقاومة

أحمد عبدالصبور

«عندما أُسأل عن هويتي أجيب: أنا عربي، الدين لله والوطن للجميع، نحن العرب أينما كنا ولأي مذهب انتمينا، نحن لا نؤلف إلا جسما واحدا، نحن أعضاء في الجسم الواحد، كل شيء يجمع بيننا: إلهنا واحد، دمنا واحدة، لغتنا واحدة، آلامنا وآمالنا واحدة، مصيرنا واحد»، هكذا كان المطران الراحل هيلاريون كابوتشي.

المطران.. أصبح عندي بندقية

ولد المطران كابوتشي بمدينة حلب في سوريا عام 1922 وعين مطراناً لكنيسة الروم الكاثوليك في القدس عام 1965 كما شغل منصب البطريرك بالنيابة في قيسارية، وعرف عنه آنذاك تأييد منقطع النظير للحركة الفلسطينية وخاصة جناحها العسكري وعملها المسلح ضد الإحتلال الإسرائيلي.

لم يمنعه المنصب الديني من العمل على مساعدة المقاومين الفلسطيينين، من خلال تهريب الأسلحة لهم، مستفيدا من عدم الشكوك فيه من قبل قوات الاحتلال .

8 أغسطس 1974، بعد أن حصل الموساد على معلومات تفيد بقيام كابوتشي بتهريب السلاح، تمت مراقبته واتضح أن سيارته المحملة بالمتفجرات تسير في ظروف مثيرة للشبهة باتجاه القدس وأن كابوتشي نفسه ومساعده يستقلانها، تم اعتقاله وحكمت عليه محكمة عسكرية بالسجن 12 عاماً، بعد العثور على أربعة رشاشات كلاشنيكوف ومسدسان وعدة طرود تحتوي على متفجرات بلاستيكية وصواعق كهربائية وقنابل يدوية.

النفي بعيداً عن القدس

بعد 4 سنوات أفرج عنه بوساطة من الفاتيكان، ونفي من فلسطين في نوفمبر1978، وأمضى حياته بعد ذلك في المنفى في روما.

وصف كابوتشي فلسطين بأنها في «القلب»، ظلت هكذا، في قلبه حتى في منفاه، وبالرغم من الوعود الكثيرة التي قطعتها الفاتيكان على نفسها بمنعه من ممارسة السياسة إلا أنه أصبح من أبرز الدعاة للقضية الفلسطينية في جميع أنحاء العالم.

شارك في إسطول الحرية الذي أنطلق من لبنان عام 2009، للتضامن مع الشعب الفلسطيني وفك الحصار عن غزة، كما شارك في أسطول الحرية الذي انطلق على متن “مرمرة” في مايو عام 2010.

كابوتشي.. في عيون العرب

كرمته السودان ومصر وليبيا والعراق وسوريا والكويت بطابع بريد يحمل صورته، كما نشر الراحل داوود تركي شعراً مخصصاً للمطران معبراً عن تقديره واحترامه العظيمين له.

نعاه الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن، ونعته حركة فتح ووصفته بأنه “المناضل الوطني الكبير”.

وقال يوسف المحمود المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية فيبيان بثته الوكالة الرسمية “رحيل المطران كابوتشي ترك حزنا عميقافي قلب كل فلسطيني نظرا للسيرة النضالية الحافلة والمواقف الوطنيةالتي تمسك بها المطران في دفاعه عن الشعب الفلسطيني والقضيةالفلسطينية.”

كما نعت السفارة الفلسطينية في إيطاليا المطران قائلة «بقلوب يعتصرها الحزن والألم ننعي إلى شعبنا الفلسطيني وإلى الشعب السوري الشقيق وإلى كافه أحرار العالم وفاة المناضل المطران كبوتشي، الذي طبع اسمه في كافه المحافل التي تدافع عن حرية الشعوب وحقوق الإنسان”.

أعلن الفاتيكان، الأحد الماضي، وفاة المطران هيلاريون كابوتشي في العاصمة الإيطالية روما عن عمر ناهز 94 عاماً.