رحيل الكاتب المصري أحمد الشيخ عن 77 عامًا

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القاهرة- رحل عن عالمنا، مساء أمس الأحد، الكاتب أحمد الشيخ عن عمر يناهز 77 عامًا، ودفن في قريته “بمم” في محافظة المنوفية، على أن يقام العزاء يوم الأربعاء، في مسجد الصديق بمنطقة شيراتون المطار.

وقالت أسرة الراحل إن الكاتب أحمد الشيخ شعر خلال الأسبوعين الماضيين بإرهاق، وكان يتابع حالته الصحية مع أحد الأطباء، لافتةً إلى أنه سبق أن أجرى عملية قلب منذ 17 عامًا.

جدير بالذكر، أنه صدر العديد من الأعمال الإبداعية للكاتب أحمد الشيخ، الذى يعد واحدًا من أهم كتاب جيل الستينات، ومن أبرز أعماله مسلسل “الناس فى كفر عسكر” عن رواية بنفس الاسم، وقدم خلال مسيرته العديد من الأعمال الهامة، التى رصدت وعالجت الكثير من التغيرات السياسية والاجتماعية التى طرأت على المجتمع المصرى.