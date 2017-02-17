رحيل الياباني جيرو تانيغوشي مؤلف القصص المصورة

رؤية

طوكيو- رحل عن عالمنا جيرو تانيغوشي، أحد أرباب القصص المصورة اليابانية، عن 69 عامًا على ما أعلنت دار النشر التي يتعامل معها في باريس.

وبرز تانيغوشي في الثمانينات بفضل “في زمن بوتشان” وبعد عقد من الزمن تقريبا مع “الذواقة المنعزل”.

وأفاد المقربون منه أنه كان يتلقى علاجاً طبياً صعباً في الأسابيع الأخيرة.

واشتهر خصوصاً بفضل أعمال مثل “الرجل الذي يسير”.

وكان مؤلف المانغا يحمل القارئ إلى حميمية الأحياء اليابانية وإلى قصص إنسانية ذات مفعول مهدئ.

وجذب الفنان الياباني الكثير من القراء في العالم بفضل تأثره بالرسم الأوروبي.

في 2015 وخلال مهرجان انغوليم في جنوب غرب فرنسا للقصص المصورة كرمته فرنسا مع معرض استعادي كبير.

وكان تانيغوشي فاز قبل 12 عاماً على ذلك بجائزة افضل سيناريو في المهرجان نفسه عن الجزء الأول من البوم “حي بعيد”.

وحصد الكثير من الجوائز وهو كان يجمع بين المانغا والقصص المصورة الغربية في انتاجه الغزير الذي يزخر بأنواع مختلفة.

ولد جيرو تانيغوشي في أغسطس (آب) 1947 في توتوري في اليابان في عائلة متواضعة الحال وقد بدأ يعمل في القصص المصورة العام 1970 مع إصداره “صيف جاف”.