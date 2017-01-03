رحيل رسام شخصية «بامبي» عن 106 أعوام

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واشنطن- رحل عن عالمنا الرسام الأمريكي من أصل صيني تايروس وونج الذي اشتهر بتقديم شخصية الغزالة الكرتونية «بامبي»، عن عمر يناهز 106 أعوام.

ونقل موقع «تشاينا راديو إنترناشونال» الإلكتروني الإخباري، عن بيان «متحف عائلة والت ديزني» قوله عن وونج: «لا يمكن المبالغة في تأثيره على التكوين الفني لشخصية الرسوم المتحركة (بامبي)»، وكان وونج هاجر من الصين إلى الولايات المتحدة مع والده بينما كان لا يزال طفلاً.

وبعد دراسته كفنان، بدأ العمل مع شركة ديزني في عام 1938. ولم يعمل وونج مع ديزني سوى لثلاثة أعوام، ثم انتقل فيما بعد إلى شركة «وارنر براذرز»، كما كان يقوم على الجانب الآخر بتصميم بطاقات معايدة لشركة «هولمارك»، وفقا لوكالة «د ب أ».