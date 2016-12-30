رحيل ميشال ديون.. ضمير الأكاديمية الفرنسية

رؤية

باريس- رحل عن عالمنا الكاتب والعضو في الأكاديمية الفرنسية ميشال ديون، عن 97 عامًا، وفق ما أعلنت إيلين كارير دانكوس الأمينة الدائمة للأكاديمية الفرنسية.

وقالت “إنها خسارة كبيرة للأكاديمية، فهو كان ذاكرتها وضميرها”، وفقا لوكالة «أ ف ب».

وتوفي ديون من جراء انصمام رئوي في إيرلندا حيث كان يعيش منذ أكثر من 30 سنة، بحسب الناشر أوليفييه فريبور المقرب من عائلته.

وفي رصيده حوالى خمسين عملا أدبيا، أغلبيتها من الروايات وأبرزها “لي بوني سوفاج” و”لو تاكسي موف” التي نقلت إلى السينما في فيلم من بطولة فيليب نواريه وشارلوت رامبلينغ.