رسام سعودي يشبه العمالة الأجنبية بالجرذان

رؤية

الرياض- رسم فنان الكاريكتير ناصر الخميس عدة اسكتشات في صحيفة “الحياة” السعودية، شبه فيها العمال الأجانب بالجرذان التي تهدد مصير المواطن السعودي، وهو ما أثار العديد من ردود الفعل الغاضبة.

وتعرض على إثرها إلى سلسلة من الانتقادات من الأجانب المقيمين في المملكة، الذين استنكروا مضمون الرسم واعتبروه عنصرية تجاههم، وطالبوا صحيفة الحياة بالاعتذار.

وأعربت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، عن أسفها للكاريكاتير “الذي ينتقص كرامة الإنسان ويخالف النصوص الشرعية”.

من ناحيته، قال رسام الكاريكاتير في تغريدة على تويتر: إن “الموضوع واضح وليس مقصودا بالرسم الإساءة للمقيمين الوافدين النظاميين إنما المقصود الذين يعملون على عرقلة برامج التوطين في القطاع الخاص”.