رسمياً.. الجبلاية يوافق على عودة نظام الاستبدال

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القاهرة – أعلن مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، اليوم الخميس، رسميا على عودة نظام الاستبدال للأندية فى يناير بعد شد وجذب لفترة طويلة بين أندية مؤيدة للقرار وأخرى رافضة .

وبحسب «اليوم السابع» قرر مجلس الجبلاية برئاسة هانى أبوريدة عودة نظام الاستبدال للأندية بواقع لاعبين فقط لكل ناد فى فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وحصلت الجبلاية على موافقة الأندية فى بداية الموسم برفع قوائم الفرق إلى 30 لاعبا بدلا من 25 مع إلغاء نظام استبدال اللاعبين فى فترة الانتقالات الشتوية واستكمال المقاعد الشاغرة فقط فى قائمة كل ناد إلا أن الأهلى والعديد من الأندية طلبت إعادة الاسبتدال مما جعل الجبلاية ترضخ فى النهاية على غير رغبة الزمالك.