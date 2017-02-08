فرنسا تؤكد رسميًا: منفذ الاعتداء قرب متحف اللوفر هو المصري عبدالله الحماحمي

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باريس – أفادت مصادر مقربة من التحقيق، الأربعاء، أنه تم «التأكد رسميا» من أن الرجل الذي هاجم الجمعة عسكريين فرنسيين قرب متحف اللوفر في باريس هو المصري عبدالله الحماحمي البالغ التاسعة والعشرين من العمر.

وكان الرجل الذي اصيب بجروح خطرة إثر اطلاق النار عليه من قبل أحد الجنود بدأ الكلام الاثنين أمام المحققين ونفى أن يكون الحماحمي.

وأضافت المصادر نفسه أنه «بعد التحقق لم يعد هناك من مجال لأي شك حول هويته» وأنه عبدالله الحماحمي.

وقال الحماحمي أمام المحققين إنه لم يرد مهاجمة العسكريين بل كان يريد اتلاف بعض المقتنيات المعروضة في اللوفر بواسطة علب دهان وجدت في حقيبة الظهر التي كانت معه.

إلا أن هذه الرواية تتعارض مع ما حصل صباح الجمعة عندما تقدم شاهرا سكينا بطول 40 سنتم باتجاه العسكريين الأربعة وهو يصيح «الله اكبر»، وأصيب جندي بجروح طفيفة قبل أن يقوم جندي اخر بإطلاق النار عليه.

وتتواصل التحقيقات حول دوافع هذا الشاب المصري الحامل إجازة حقوق ويعمل مسؤولا في شركة في الامارات العربية المتحدة، وفقا لـ«أ ف ب».