رسميًا.. التشيكي بافل كرالوفيتش حكمًا لـ«كلاسيكو العرب»

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القاهرة – أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة المصري، برئاسة عصام عبد الفتاح، عضو المجلس، اليوم الأربعاء، عن تعيين الحكم التشيكي، بافل كرالوفيتش، لإدارة مباراة كرة القدم بين فريقي الأهلي والزمالك في السوبر المصري، والمقرر لها بعد غد الجمعة على ملعب محمد بن زايد في أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وفقًا لموقع “اليوم السابع”.

وكان محمد كامل، رئيس الشركة الراعية لاتحاد الكرة المصري، قد أعلن خلال المؤتمر الصحفي لإعلان ترتيبات المباراة، أن الحكام من التشيك وسيصلون أبو ظبي في الحادية عشرة من مساء اليوم.

وكان اتحاد الكرة قد صرف النظر عن الألماني فليكس بريش، بسبب ارتفاع أسعار تذاكر سفر طاقم الحكام الألماني، والتي تخطت الـ450 ألف جنيه، بخلاف تكاليف الإقامة بالفندق والبدلات، ما سيجعل تكلفة الطاقم تفوق الـ700 ألف جنيه.