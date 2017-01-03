رسميًا.. «رينكون» إلى صفوف «السيدة العجوز»

رؤية

روما – أعلن نادي يوفنتوس – بطل الدوري الإيطالي في المواسم الخمسة الماضية، اليوم الثلاثاء، تعاقده مع لاعب وسط جنوى توماس رينكون، مقابل 8 ملايين يورو (8.3 مليون دولار) على أن يستمر العقد حتى عام 2020.

وأضاف النادي أن قيمة الصفقة قد ترتفع إلى 9 ملايين في حال تحقق بعض الشروط الواردة في العقد” دون تحديدها، وفقًا لـ «فرانس برس».

وكان اللاعب انضم إلى جنوى قادما من هامبورغ الألماني عام 2014 وخاض في صفوفه 78 مباراة سجل خلالها ثلاثة أهداف.

وقد يخوض رينكون مباراته الأولى مع يوفنتوس ضد بولونيا الأحد المقبل مع معاودة نشاط الدوري الأيطالي.

ويتصدر “السيدة العجوز” الترتيب برصيد 42 نقطة، بفارق 4 نقاط عن روما، علما أن له مباراة مؤجلة.