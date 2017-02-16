«رشة عطر» وراء مقتل شقيق الزعيم الكوري الشمالي

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كوالالمبور- قالت إحدى المتهمات باغتيال الأخ غير الشقيق لزعيم كوريا الشمالية في ماليزيا، الفيتنامية دوان ثي هوانغ، إنها لم تكن تعرف أنها ستقتل كيم يونغ نام، مفيدة أن سيدة طلبت منها رش الرجل في وجهه ببخاخ مزيل للعرق، على سبيل الدعابة، مقابل مكافأة مالية، وفق ما نقلت صحيفة أوريانتل ديلي الصينية.

وقالت الشابة التي اعتقلتها السلطات قبل مغادرة البلاد، بعد يوم من الاغتيال، والتي ظهرت مرتدية قميصاً يحمل أحرف إل أو إل، إن سيدة أخرى تعرفت عليها قبل وقت قصير في المطار، طلبت منها رش كيم يونغ عندما كان يستعد للانتهاء من إجراءات السفر، على سبيل المزاح، مقابل مكافأة مالية.

وأكدت الفيتنامية المعتقلة أنها قبلت الفكرة ورشت الرجل في وجه بمادة تبين أنها غاز قاتل، وليس مزيل عرق، قبل أن تهرب مع شريكتها التي أوقعت بها حسب قولها، بعد ان شاهدتها تدس منديلاً في فم الضحية لمنعه من التنفس، ما أثار فيها الرعب والارتباك.

وفي انتظار انتهاء السلطات من التحقيق في ملابسات وظروف الاغتيال، قالت الصحيفة، إن الفتاة التي نشرت وسائل الإعلام صورتها، أصبحت أشهر سيدة في الصين، بعد ظهور قمصان تحمل العلامات نفسها إل أو إل، والتي وجدت في ظرف يومين رواجاً خيالياً فاق كل التوقعات.