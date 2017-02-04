رغم البرد القارس.. هؤلاء ما زالوا يستمتعون بالصيف

رؤية – محمد عبدالله

في فصل الصيف يستمتع الناس بدفء أشعة الشمس خاصة في ساعات الصباح الأولى حيث تبدأ الشمس بالشروق إلى أن يحين وقت الظهر، تكون الشمس في ذروتها، فيهرب الناس إلى الشواطئ المفتوحة للتخفيف من حدة أشعة الشمس وخطورة التعرض المباشر لها.

يطل فصل الشتاء حاملاً معه الصقيع والطقس البارد والثلج والمطر والعواصف. لسعات البرد القارسة لا ترحم الناس ولا توفر أحداً من عواقبها ولا تفرّق بين الأشخاص، بل تطال جميع الذين لا يتخذون الحيطة في فصل الشتاء، وبشكل خاص، خارج البيوت. فكلّ واحد بيننا معرّض لأن يُصاب بنزلة برد عابرة، لكن الأهمّ هو تفادي الأمراض الخطرة التي قد تتفاقم إذا أهمل المرء الأعراض الأوليّة البسيطة ولم يتّقِ من البرد وتلافى الإهتمام بصحّته.

علمياً خلصت دراسة علمية إلى أن تأقلم جسم الإنسان مع البرد القارس أسهل من تأقلمه مع الارتفاع الحاد لدرجات الحرارة، وإلى ازدياد الوفيات بسبب الحرارة العالية الاستثنائية بأوروبا مؤخرا. وكشفت دراسة سويدية أن معدل الوفيات الناجمة عن ارتفاع درجات الحرارة في أوروبا ارتفعت في السنوات الـ 30 الأخيرة بنسبة الضعف، وأشار العالم دانييل أودين آستريوم من جامعة أوميو إلى الصلة بين درجات الحرارة ومعدلات الوفيات.

عواصم عربية تكتسي بالثلوج

تعرضت عدداً من البلدان العربية خلال الأيام القليلة الماضية لموجة صقيع باردة، تسبب في خسائر بشرية ومادية، ففي الجزائر تم تسجيل ما لا يقل عن 8 قتلى وعشرات الجرحى بسبب موجة البرد الجديدة التي اجتاحت البلاد وتهاطل كميات كبيرة من الثلوج والأمطار، خاصة في الولايات الشرقية والوسطى.

وفي سوريا، زادت موجة الصقيع التي ضربت مناطق عدة في البلاد من معاناة سكان المخيمات والتجمعات في القنيطرة، فقد اقتلعت ريح شديدة بعض الخيام، ويعيش ريف القنيطرة الشمالي عزلة تامة إثر إغلاق الطريق الوحيدة المؤدية إليه بسبب تراكم الثلوج.

وتشهد درجات الحرارة هذه الأيام فى المغرب انخفاضَا كبيرًا وصل فى بعض المناطق إلى أقل من الصفر وسقوط ثلوج بكميات كبيرة وانقطاع حركة السير عن مجموعة من الطرق، إذ يعدّ هذا الانخفاض الشديد هو الأوّل من نوعه طوال هذا الموسم .

كما شهدت عدة مدن لبنانية تعرضت لعاصفة «بيرلا» من بينها عكار وبعلبك والشمال رياحاً قوية، وأمطار غزيرة، وتراكم للثلوج، بلغ سمكه نحو 30 سم في الشمال، وتساقطت الثلوج على ارتفاع 600 م في عكار. ولا تزال الثلوج تتساقط بكثافة حيث تقوم بعض الآليات بجرف الثلوج بصورة متواصلة.

وشهدت فلسطين أيضا عاصفة ثلجية قوية أغلقت الطرقات وأسهمت في قطع التيار الكهربائي عن كثير من المناطق هناك.

وتواصل تساقط الثلوج بغزارة على جبل “بولو”، الذي يتمتع بموقع استراتيجي مهم على الطريق الواصل بين إسطنبول والعاصمة التركية “أنقرة”. كما تسبب هطول الثلوج بإغلاق طرق نحو 1308 منطقة سكنية في ولايات “وان” و”موش” و”بتليس” و”هكاري”، الواقعة في الشرق التركي، وفق بيانات رسمية.

عواصف وقتلى في أمريكا

وتسبب عواصف عاتية ضربت أنحاء متفرقة من الولايات الأمريكية في مقتل 21 شخصاً على الأقل في جنوب البلاد بفضل الثلوج والأمطار الغزيرة والرياح الشديدة، حيث بلغ سمك الثلوج ما بين 15 و20 سنتيمترا على منطقة كاتسكيلز في نيويورك والجبال في بنسلفانيا ونيو إنجلاند ومزيج من الأمطار المتجمدة والصقيع.

وفي لندن تسببت تجمد موجة الصقيع الشديدة في إنهاء مباراة كرة قدم للهواة، بسبب تجمد أرضية الملعب بعد مرور 15 دقيقة من بداية المباراة .

وإلى قارة أمريكا الجنوبية، وتحديداً البرازيل التي شهدت موجه شديدة الحرارة ، وخاصة مدن ساوباولو ،وريو دى جانيرو، حيث وصلت درجة الحرارة في هذه المدن إلى 40 درجة مئوية . ولجأ المواطنين هناك إلى المتنزهات والشواطئ للهروب من ارتفاع درجات الحرارة والطقس السيئ الذى تشهده البلاد.

وفي أستراليا، شهدت درجات الحرارة ارتفاعاً ملحوظاً خاصة في مدينتي سيدني وبريسبان، ففي سيدني سجلت درجة الحرارة 29.6 ، حيث فاقت درجة الحرارة التي تم تسجيلها عام 1896 والتي بلغت 29.5 درجة مئوية .

وقد بلغت درجة الحرارة أكثر من 30 درجة مئوية خلال 11 يوما في سيدني، كما بلغت درجة الحرارة أكثر من 35 خلال خمسة أيام من الشهر، وهي أعلى درجة حرارة يتم تسجيلها في أي شهر منذ بدء جمع البيانات عام 1858 .

الصيف والشتاء آيتين من آيات الله، ولله الحكمة البالغة في ذلك، وتأمَّل – رعاك الله – نعمة الله على عباده في دخول الشتاء على الصيف، والصيف على الشتاء، كيف يكون بالتدرُّج والمهلة؟! ولو كان دخول أحدهما على الآخر مفاجأةً، لأضرَّ بالأبدان وأهلكها، ولأفسد النبتات وأتلفها، فما أعظمها من نعمة وما أجلها!