رغم ترشح فيلمها للأوسكار.. الإيرانية « عليدوستي» لن تحضر بسبب ترامب

رؤية

طهران – بدأت السياسات التي يتبناها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في التأثير على مختلف دول العالم، ويبدو أنها لن تقتصر على الشئون السياسية والاقتصادية وإنما ستطول أيضًا النواحي الفنية والثقافية.

فبعد أن أشارت التقارير الإخبارية إلى أن الرئيس الأمريكي على وشك التصديق على قرار منع مواطني 7 دول من دخول الولايات المتحدة الأمريكية من بينهم سوريا والعراق وإيران، أعلنت الممثلة الإيرانية ترانه عليدوستي، بطلة فيلم The Salesman المرشح لجائزة الأوسكار هذا العام في فئة أفضل فيلم أجنبي عن مقاطعاها لحفل توزيع الجوائز احتجاجًا على هذا القرار.

ونشرت عبر حسابها على موقع Twitter، أمس الخميس، صورة للملصق الدعائي للفيلم وكتبت تعليق: “منع ترامب لتأشيرة الدخول “فيزا” عن الإيرانيين يعد أمر عنصري، أيًا كان هذا سيتضمن الحدث الثقافي أم لا، فأنني لن أحضر حفل الأكاديمية المانحة للأوسكار 2017 احتجاجا على ذلك”.

وفي حوار عبر الـEmail مع صحيفة The New York Times، قالت: “لقد قررت ألا أذهب حتى لو كان بإمكاني ذلك، لأنه يؤلمني بشدة أن أرى الناس العاديين من بلدي يتم رفضهم وسلبهم من حقوقهم مثل أن يتواصلوا مع أبنائهم في الخارج أو يذهبوا إلى الفصول الدراسية الخاصة بهم كطلاب”.

مضيفة: “ليس من المقبول لدى أن أحترم دولة لا تحترم بلدي ومواطنيها، وأنا متأكدة أن أمريكا استفادت كثيرًا من المهاجرين الإيرانيين بسبب عملهم وما قدموه”.

يشار إلى أن فيلم The Salesman من إخراج الإيراني أصغر فرهادي، الذي نال فيلمه السابق A Separation جائزة الأوسكار عام 2012.

وينافس الفيلم على فئة أفضل فيلم أجنبي مع 4 أفلام أخرى من مختلف الدول؛ من ألمانيا فيلم Toni Erdmann ومن الدنمارك فيلم Land of Mine، وينافس من السويد فيلم A Man Called Ove، ومن أستراليا فيلم Tanna.

وسيقام حفل توزيع جوائز الأوسكار يوم 26 فبراير المقبل، على أن يقدمه المذيع جيمي كميل.