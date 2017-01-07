روائع متحف بوشكين في مترو أنفاق موسكو

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موسكو- يعرض مترو أنفاق موسكو تماثيل مايكل أنجلو، وذئبة الكابيتول، و”مادونا مع طفل في يديها” وغيرها من الصور الفوتوغرافية التي التقطت في متحف بوشكين للفنون الجميلة.

وسيفتتح معرض الصور الفوتوغرافية لمتحف بوشكين في مترو أنفاق موسكو 20 يناير الجاري، بمناسبة حلول الذكرى الـ 105 لتأسيس المتحف. وسيستمر عمل المعرض حتى 20 فبراير المقبل، وفقا لوكالة «روسيا اليوم».

يذكر أن مترو الأنفاق في موسكو يحتضن من وقت لآخر معارض من مختلف الأنواع؛ حيث يكفي، من يرغب في الاستمتاع بها، أن يشتري تذكرة لدخول المترو.

وأقيم أحد تلك المعارض المميزة، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث عرضت فيه الصور الفوتوغرافية الخاصة بـ “كاتدرائية بوكروفسكي” (سانت باسيل) في الساحة الحمراء بموسكو.