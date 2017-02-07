روائية هولندية تزور الأماكن التي ارتادها نجيب محفوظ

رؤية

القاهرة- قامت الروائية الهولندية الكبيرة كوني بالمن مؤلفة رواية “أنت قلت” الصادرة عن سلسلة “الجوائز” بالهيئة العامة للكتاب، بجولة في شوارع القاهرة القديمة، حيث زارت شارع المعز وحي الحسين، وخان الخليلي وبعض المقاهي والأماكن التي ارتادها شيخ الروائيين نجيب محفوظ.

وفى رواية “أنت قلت” تمنح الكاتبة شاعر البلاط البريطانى تيد هيوز صوتًا ليقدم روايته لأحداث غرامه وزواجه بالشاعرة الأمريكية الأشهر سيلفيا بلاث وقصة انتحارها. وظل تيد هيوز صامتًا حتى وفاته فى مواجهة اتهامات كثيرة بكونه السبب فى اكتئابها إلى أن وضعت رأسها فى الفرن لاستنشاق الغاز حتى ماتت، غير أنه ترك فى أرشيفه صندوقًا مختومًا بالشمع الأحمر وأوصى قبل وفاته ألا يُفتح قبل عام 2023.

وبعد اطلاعها على جزء من أرشيفه وقراءتها قصائد عيد الميلاد الثمانية والثمانين، وهى المجموعة التى نشرها تيد هيوز قبل وفاته بأشهر قليلة، وأعماله الأخرى، بالإضافة إلى كتب السيرة المتعددة التى تناولت حياة بلاث وأعمالها الشعرية، استطاعت كونى بالمان الدخول إلى العالم السرى الذى ضم الشاعرين منذ لقائهما الأول؛ الذى عضت فيه سيلفيا تيد فى خده، تاركة علامة لم تمح، إلى لحظة موتها اختناقًا بالغاز فى بيتهما الصغير بعد انفصالهما.

ومنحت كونى تيد صوتها ليتلو روايته للقصة، واستعارت منه ومن بلاث، روح اللغة الشاعرة التى جعلت روايتها قِطعًا شعرية متتابعة تتدفق فى جمالٍ أخّاذ.