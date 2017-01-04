رواد تويتر يحتفلون بـ«إلهان عمر» أول مسلمة محجبة بالكونجرس

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واشنطن – تداول رواد موقع التدوين المصغر «تويتر»، أمس الثلاثاء، صورًا لمواطنة أمريكية من أصول صومالية تدعى «إلهان عمر»، وهي تؤدى القسم بمجلس النواب الأمريكى كأول مسلمة محجبة تفوز بعضوية المجلس عن ولاية مينيسوتا.

ولاقت الصور إعجاب شديد، من النشطاء حيث علقوا على الصور بتعليقات إيجابية تشجيعًا للنائبة، بعد تغريدتها: “اليوم احتفلنا، الغد، نواصل معركتنا من أجل العدالة الاجتماعية والاقتصادية والعرقية لجميع المواطنين بمينيسوتا”.

Today, we celebrated. Tomorrow, we continue to fight for social, economic, and racial justice for all Minnesotans. Forward together. #mnleg — Ilhan Omar (@IlhanMN) January 4, 2017

وكتبت الكاتبة المصرية «منى الطحاوي» على حسابها على «تويتر» تهنئ «إلهان عمر»: “مبروك إلهان- أول نائبة أمريكية صومالية- تؤدى القسم الثلاثاء، أنت تجعلينا فخورين”.

وقال أحد المغردين: “مبروك لإلهان! عظيم أن نحتفل بتلك اللحظات الإيجابية من تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية”، وعلق آخر قائلا: “فى الواقع، إلهان عمر هى أول نائبة أمريكية صومالية تنتخب للمنصب”.

يذكر أن إلهان ولدت فى الصومال، وقبل أن تتم عامها التاسع، اضطرت مع أهلها للانتقال إلى كينيا المجاورة، بسبب اشتعال الحرب الأهلية فى بلادها عام 1991، وبعد أربع سنوات من العيش فى مخيمات اللجوء فى كينيا، انتقلت العائلة إلى الولايات المتحدة، حيث تعلمت اللغة وبدأت بالعمل كمترجمة فى سن الرابعة عشرة.

وحازت إلهان 32 عاما على درجة البكالوريوس فى العلوم السياسية، وأخرى فى الدراسات الدولية، من جامعة نورث داكوتا، ما أهلها لدخول عالم السياسة بقوة.

وجاء فوز إلهان البالغة من العمر 33 عاما بعد تصريحات الرئيس الأمريكى المنتخب دونالد ترامب المثيرة للجدل ضد المسلمين، حيث وعد بحظر دخول المسلمين إلى أمريكا، ثم عاد وأوضح أن ينتوى منع القادمين من دول بها إرهاب، متعهدا بترحيل آلاف من المهاجرين غير الشرعيين فى أول ساعة من تسلمه منصبه.