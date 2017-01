رواد تويتر يحتفلون بـ«إلهان عمر» أول مسلمة محجبة بالكونجرس

رؤية

واشنطن – تداول رواد موقع التدوين المصغر «تويتر»، أمس الثلاثاء، صورًا لمواطنة أمريكية من أصول صومالية تدعى «إلهان عمر»، وهي تؤدى القسم بمجلس النواب الأمريكى كأول مسلمة محجبة تفوز بعضوية المجلس عن ولاية مينيسوتا.

ولاقت الصور إعجاب شديد، من النشطاء حيث علقوا على الصور بتعليقات إيجابية تشجيعًا للنائبة، بعد تغريدتها: “اليوم احتفلنا، الغد، نواصل معركتنا من أجل العدالة الاجتماعية والاقتصادية والعرقية لجميع المواطنين بمينيسوتا”.

Today, we celebrated. Tomorrow, we continue to fight for social, economic, and racial justice for all Minnesotans. Forward together. #mnleg

