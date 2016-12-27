روايات نفسية عليك أن تقرؤها

رؤية- شيرين صبحي

أحيانا نشعر وكأننا نريد اختراق عقول الناس من حولنا، وتفسير سلوكهم سواء الأكثر عقلانية أو غير التقليدية، والأفكار والموقف العامة تجاه الحياة. لم يحرمنا الأدب من هذه الرحلة، فهناك الكثير من الروايات النفسية التي تساعدنا للزج بأنفسنا في العالم الداخلي للأشخاص وعقليات أكثر الشخصيات غريبة الأطوار.

1- غرابة في عقلي تأليف أورهان باموك

الشخصية الرئيسية في الرواية، يدعى ميفلوت، الذي يكسب رزقه عن طريق بيع شراب البوظة التركية التقليدية في شوارع اسطنبول. يصفه المؤلف بأنه “غريب الأطوار قليلا، لكنه يملك قلبا من ذهب”. وعلى مر السنين، والشهود ميفلوت التحولات مختلفة من المدينة، والناس وتركيا بشكل عام. في كل وقت، ميفلوت يتساءل ما مصدر له “الغرابة” هو وما يجعله مختلفا عن الآخرين. هذه الرواية هي واحدة من الأعمال الأكثر قراءة لأورهان ياموك الحائز على جائزة نوبل.

يرسم باموك حياة إسطنبول بين 1969 و2012 بعيون كثير من الأشخاص، لكنها في الواقع تأريخ معاصر لمدينة إسطنبول في مختلف المحطات التاريخية المهمة التي عاشتها بعيون باموك.

يضع باموك بطله شاهدا معاصرا على الأحداث التي شهدتها تركيا عموما، وإسطنبول خصوصا، في تلك الفترة تراه يتابع أخبار الانقلابات العسكرية عن بعد تارة، وتارة أخرى يكون في قلب الحدث، ويشهد التغييرات الكبيرة الحاصلة والجرائم التي اقترفها العسكر بحق البلاد والعباد.

يمضي البطل المولود في بحر من الغرابة في الواقع والخيال معا، فهو مسكون بغرابة لا تتركه، يمشي في الدروب التي اختارها الآخرون له بطريقة ما، فوالده أورثه مهنة شاقة لا تدر كثيرا من المال، وصديقه سليمان خدعه حين كان يكتب له رسائله إلى حبيبته، أخبره أن اسم حبيبته هو رائحة، في حين أن المقصودة كانت أختها، ونتيجة لهذا الالتباس الحاصل تزوج رائحة وكان يظنها أختها التي تعلق بعيونها الجميلة، وبعد قرابة عقدين من الزمن ووفاة زوجته يعود للاقتران بأختها التي كان قد أحبها بداية.

ويظهر باموك التشوش الذي يسكن عقل بطله وروحه، يعتقد أنه يمكن للإنسان في المدينة أن يشعر بالوحدة في وسط الزحام، وما يجعل المدينة مدينة هو إمكانية الإنسان إخفاء الغرابة التي في عقله. كما يصور جوانب من مخاوفه الدائمة من كل ما يحيط به، من الكلاب والعتمة والغربة، والحروب المستعرة بين أبناء الأحياء الفقيرة، وحلمهم بالانعتاق من حدود عالمهم المنغلق عليهم المقيد لطاقاتهم وقواهم.

2- الشيء الوحيد الجيد تأليف كيفن آلن

تدور القصة حول رجل طيب وسخي، يدعى ناثان ستين، الذي يحاول دائما تنفيذ العديد من أعمال البر كل يوم. قبل مغادرة المنزل كل صباح، يضع ناثان ستة من الحجارة الصغيرة في جيبه ويستخدمها لتذكيره بما يقدمه من خير. الرواية حقا عبارة عن قصة مروعة من الحزن، واللطف والجمال والإلهام في نفس الوقت.

3- الأرض تحت قدميها للكاتب سلمان رشدي

تدور الرواية حول شاب وعشيقته الذين ولدا في بومباي يملكان مواهب ومهارات موسيقية هائلة. تتحرك الفتاة من الهند إلى الولايات المتحدة الأمريكية حيث تصبح مشهورة كأحد نجوم موسيقى الروك. وفي أحد الأيام تبتلع الأرض الفتاة ويتحول الشاب إلى أورفيوس الأسطورية في محاولة للعثور على يوريديس في كل امرأة. يعطي الكتاب الكثير من التلميحات الثقافية والدينية وكثير من رموز التصوف.

4- الصبي A تأليف جوناثان ترايجل

رواية عاطفية تدمي القلب، تدور حول الشاب الذي قضى معظم حياته في مؤسسات الأحداث بسبب الجريمة المروعة التي ارتكبها في طفولته. يظل الماضي ماثلا في ذهنه حتى بعد خروجه من السجن. وهو يسعى لينسى ذلك، ويبدأ من الصفر، ليكون جزءا من المجتمع الحديث. تثير الرواية القضايا الملحة حول الأخلاق والمجتمع والأسرة ووسائل الإعلام والصداقة.

5- أنا لست خائفا تأليف نيكولا آمانتي

تحكي الرواية عن صبي يعيش خائفا وحيدا يدعى ميشيل أميترانو، يبلغ من العمر تسع سنوات، يتقلص العالم حوله ويصير في حجم صغير جدا، لكنه لا يدرك خطورة الوضع. يعتقد أنه يجب أن يكون هناك ناس أقوياء يكبرون حتى يستطيعون تقديم يد العون له. الكتاب يدور حول كيفية التغلب على مخاوفنا وكيف ينبغي علينا جميعا القيام بأعمال صغيرة لطيفة بغض النظر عن المرحلة العمرية التي نعيشها.

6- جامع الفراشات تأليف جون فاولز

تتناول الرواية قصة موظف يكسب مبلغ من المال في مقامرة على مبارة كرة القدم. يتسم بطل الرواية فرديناند كليج بالشخصية الضعيفة، ويصف لنا المؤلف ضعف وتأثير ذلك على الناس الآخرين، ويتناول الحقائق التاريخية والسيكولوجية التى أدت إلى ظهور هذا الضعف في شخصية كليج، فهو ليس لديه ما يقدمه للآخرين وذهنه يخلو من أية معلومات مفيدة. وبمجرد أن يتمكن كليج من إلقاء القبض على ميراندا يبدأ القارئ في الخوف عليها وتتحقق أسوأ المخاوف لدى القارئ.