رواية «الصفار» تعود للتربع على قائمة نيويورك تايمز

رؤية

نيويورك- عادت رواية “الصفار” للكاتب جون جريشام، للتربع على قائمة نيويورك تايمز للروايات المطبوعة والإلكترونية الأكثر مبيعا هذا الأسبوع، بعد أن كانت في المركز الثاني الأسبوع الماضي.

وصعدت إلى المركز الثانى فى القائمة رواية “تعدى الحدود” للكاتب جيمس باترسون بعد أن كانت فى المركز الرابع، وصعدت من المركز الخامس إلى المركز الثالث رواية “رجل يدعى أوف” للكاتب فريدريك باكمان وهى الرواية التى صدرت ونشرت فى السويد عام 2014.

وجاءت فى المركز الرابع رواية “غاية الكلب” للكاتب بروس كاميرون التى استمرت قرابة سنة على قائمة الكتب الأفضل مبيعًا وتحولت الى فيلم سينمائى.

واحتلت رواية “الطاعون” السابع فى المركز الخامس للكاتب جيمس رولينج، التى يقدم فيها مزيجا خلابا من المؤامرات والخيال العلمى والغموض التاريخى حيث جيمس رولينز عن التهديد القديم المخبأة داخل صفحات الكتاب المقدس والذى يهدد العالم الحديث بطاعون سابع.

أما على صعيد الأعمال غير الروائية للكتب المطبوعة والإلكترونية، جاء كتاب “القضاء على الشمس المشرقة” للكاتب بيل أوريلى الذى يستحضر أجواء الحرب خلال مواجهات الولايات المتحدة الأمريكية مع الجيش اليابانى فى المركز الأول، يليه كتاب “التراجع عن المشروع: الصداقات التى غيرت طريقة تفكيرنا” للكاتب مايكل لويس، والذى يتحدث فيه عن الفرضيات التى وضعها علماء النفس دانييل كانمان واموس تيفريسكى حول مراحل صنع القرار وإنشاء علم الاقتصاد السلوكى.

واحتل كتاب “قصة منغوليا” للكتاب تشيب جاينز وجوانا جاينز ومارك داجستينو، وفى المركز الثالث، بينما جاء كتاب “ولد ليجري” للكاتب بروس سبرنستين فى المركز الرابع، وأخيرا جاء كتاب “يلى بيلى ايلجى” للكاتب جى دى فانس، فى المركز الخامس.