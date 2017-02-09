روحاني ينوي الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة

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طهران -أعلن وزير الصحة الإيراني، حسن قاضي زاده هاشمي، نية الرئيس الحالي، حسن روحاني، الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء الإيرانية «تسنيم».

وقال قاضي زاده هاشمي، أمس الأربعاء، في المؤتمر الخامس والعشرين لرؤساء جامعات وكليات العلوم الطبية الإيرانية، إن روحاني ينوي المشاركة في الانتخابات القادمة، معرباً عن أمله في الفوز “بثقة الشعب مرة أخرى، وتحقيق فوز أكبر من ذلك الذي حققه في 2013”.

يذكر أن الانتخابات الرئاسية في إيران، ستقام في مايو 2017، بالتزامن مع الانتخابات النصفية للبرلمان، والانتخابات البلدية.