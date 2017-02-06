روسيا: الحرائق في تشيلي تحت السيطرة

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موسكو – تمكنت الطائرة “إيل-76″من السيطرة على حرائق الغابات والمناطق التي يصعب الوصول إليها في تشيلي حسبما أفادت وزارة الطوارئ الروسية.

وأعلنت الوزارة أن” الطائرة “إيل-76″وصلت إلى تشيلي بناء على طلب الحكومة التشيلية في 30 يناير.

وأكدت الوزارة أن المنقذين الروس لن يغادروا تشيلي حتى إخماد الحرائق التي تعتبر الأوسع انتشارا والأخطر في تاريخ تشيلي.

ويذكر أن الطائرة “إيل-76” قد أجرت منذ وصولها إلى تشيلي 20 طلعة أمطرت الحرائق خلالها بـ840 الف طن من الماء، وجرى بفضل مهارة طاقمها إخماد الحريق في محيط ست قرى يقطنها أكثر من 56 ألف نسمة.

وأشادت الحكومة التشيلية بالمساعدة الخارجية عامة والجهود الروسية بشكل خاص التي كانت لها أكبر مساهمة في إنقاذ الكثير من المواطنين”، وفقا لـ«روسيا اليوم».