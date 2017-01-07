روسيا تتقارب مع طالبان لضرب الناتو والوجود الأميركي في أفغانستان

رؤية

كابل – بينما تنظر حكومة أفغانستان والولايات المتحدة الأميركية إلى طالبان بأنها أخطر تنظيم يهدد استقرار البلد، ترى موسكو أن طالبان يمكن أن تكون شريكا في الحرب الدولية على تنظيم الدولة الإسلامية. وتفسر جهات عسكرية في الولايات المتحدة الانفتاح الروسي على طالبان بأنه تحرك لضرب تحالف الناتو الذي يحارب القاعدة وطالبان في أفغانستان، نافيا أن طالبان تستطيع أن تكون شريكا في الحرب على داعش، كما يدّعي الروس.

تلوح روسيا بورقة طالبان، وهي تنتظر لترى ما هي سياسة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب في أفغانستان قبل تحديد ما ينبغي فعله؛ حيث قال كابولوف “تصريحات ترامب التي كان يدلي بها قبل انتخابه لا تكفي لتوقع سياساته بعد توليه السلطة”.



في المقابل، هناك شيء واحد يجب على إدارة ترامب القيام به، أولا، عندما يستلم ترامب رسميا الرئاسة الأميركية، حسب جوسلين، هو “التأكيد على أن السياسة الأميركية في أفغانستان لن تتغير، وأن حركة طالبان وتنظيم القاعدة من أعدائنا في هذا البلد وفي كل مكان”.



نزل الروس بقوة في ملاعب كانت حكرا على الأميركيين. وحركوا بيادق مؤثرة على الرقعة الممتدة من الشرق الأوسط إلى آسيا الوسطى. ونجحوا في تسجيل أهداف لصالحهم.



أخذوا زمام الصراع الدائر في سوريا، وضموا إلى حلفهم إيران وتركيا، ودخلوا العمق الأفغاني وفتحوا قنوات تواصل مع حركة طالبان، صنيعة المخابرات الباكستانية والأميركية، التي انقلبت على صانعها وباتت ألدّ أعدائه، يحاربها منذ سنوات في المكان الذي خلقها فيه دون جدوى.



بعد مرور أكثر من 15 عاما على الحرب الأميركية في أفغانستان؛ و37 سنة على الغزو السوفييتي لأفغانستان (1979 – 1989)، حدث تحول كبير في العلاقة بين حركة طالبان، التي ولدت من رحم الحرب السوفييتية، وروسيا الاتحادية وريثة الاتحاد السوفييتي. أصبح الطرفان “حليفان”.



ووصل الأمر إلى درجة أن أضحت موسكو تتكلم بالنيابة عن طالبان في المحافل الدولية وتحث العالم على إعادة النظر إلى هذا التنظيم المتشدد.



خرج هذا التقارب إلى العلن بشكل واضح، وتحول إلى مصدر قلق كبير في أوساط حلف شمال الأطلسي والإدارة الأميركية، في شهر ديسمبر الماضي، على خلفية اجتماع انعقد في موسكو بحضور مبعوثين من الصين وباكستان لمناقشة الحرب في أفغانستان التي لم تحضر حكومتها، المقربة من واشنطن، هذا الاجتماع.



وكان لافتا، عند الحديث عن مخرجات هذا اللقاء، حث موسكو المجتمع الدولي على أن يكون مرنا في التعامل مع طالبان، في خطوة اعتبرتها واشنطن والناتو تهديدا لنفوذهما في أفغانستان.

تقارب من أجل تقويض التحالف الدولي

فقد كتب توماس جوسلين – أحد كبار الباحثين بمؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات- تقريرا في موقع (ذي ديلي بيست الإخباري الأميركي قال فيه إن الحكومة الروسية تدافع علنا عن طالبان وذلك بعد مرور أكثر من 15 سنة على الحرب الأميركية في أفغانستان.



وأشار إلى أن موسكو استضافت الأسبوع الماضي مبعوثين صينيين وباكستانيين لبحث الحرب في أفغانستان دون أن توجه الدعوة لحضور الاجتماع إلى أي مسؤول أفغاني.



وأوضح أن الدول الثلاث -روسيا والصين وباكستان- دعت المجتمع الدولي إلى إبداء “مرونة” في تعامله مع حركة طالبان التي قال إنها تظل “العدو الأشد خطورة” على حكومة كابل، بل إن روسيا -يقول جوسلين- جادلت بأن طالبان تعتبر “درعا واقيا” وضروريا في الحرب ضد ما يُسمى بتنظيم الدولة الإسلامية.

من جانبه، ينظر الجيش الأميركي إلى هذه المقاربة الروسية على أنها خطوة أخرى ترمي إلى تقويض حلف الناتو الذي يخوض قتالا كل يوم ضد الحركة وتنظيمي الدولة الإسلامية والقاعدة.

وأورد جوسلين تصريحات المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زخاروفا في مؤتمر صحفي عقب اجتماع موسكو الثلاثي، قالت فيها إن “الدول الثلاث عبرت عن قلقها بصفة خاصة من تزايد نشاط “الجماعات المتشددة” في أفغانستان، بما في ذلك فرع تنظيم الدولة في البلاد.

وأضافت زخاروفا أن روسيا والصين وباكستان وافقت على “استشراف نهج مرن من أجل شطب أسماء شخصيات (طالبانية) بعينها من قوائم عقوبات الأمم المتحدة وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تشجيع حوار سلمي بين كابل وحركة طالبان”.

وسرعان ما رحبت طالبان -التي تطلق على نفسها اسم إمارة أفغانستان الإسلامية- بمبادرة اجتماع موسكو الثلاثي في بيان بثته على الإنترنت في 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي.



وتعليقا على هذا التطور، قال جوسلين في تقريره إن طالبان بطبيعة الحال غير مهتمة بالسلام والأمن، فالحركة التي يصفها بالجماعة الجهادية تريد الخروج ظافرة من الحرب الأفغانية ومن ثم فهي تستغل المفاوضات مع القوى الإقليمية والدولية لتحسين وضعها.



ونوه إلى أن طالبان لطالما استغلت مباحثات سلام مع الولايات المتحدة والقوى الغربية “ذريعة” لإبطال مفعول العقوبات الدولية التي تحد من قدرة كبار قادتها على السفر إلى الخارج لجمع التبرعات السخية ولتحقيق “مآرب أخرى”، دون حتى أن يطرحوا مبادرات جادة نحو السلام حسب تعبير كاتب التقرير.



وخلص جوسلين إلى أن روسيا تعكف حاليا على تمكين دبلوماسية طالبان “المخادعة” بالتظاهر بأن تنظيم الدولة الإسلامية يشكل تهديدا “أكثر إثارة للقلق”، ورأى في ذلك حيلة ظل الروس يتبعونها لأكثر من عام.



واستطرد قائلا إن الحجة التي يدفع بها الروس تقوم على أساس أن تنظيم الدولة يمثل قوة “عالمية”، بينما طالبان ليست سوى حالة “محلية مزعجة”.



ودعا في ختام تقريره إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب إلى توجيه رسالة واضحة مفادها أن حركة طالبان وتنظيم القاعدة سيظلان “عدونا في أفغانستان”.

عودة المارينز

فقد أعلن الجيش الاميركي الجمعة ان 300 من جنود المارينز الاميركيين سينتشرون ابتداء من الربيع في ولاية هلمند في جنوب غرب افغانستان حيث تخوض الولايات المتحدة حربا منذ نهاية 2001 من دون ان تتمكن من التغلب على التمرد الاسلامي.



ويشكل المارينز قوة التدخل السريع للجيش الاميركي، ويحظون بمكانة كبيرة في الولايات المتحدة.



وقد غادروا ولاية هلمند المعروفة بانتاج الافيون، في 2014، فيما كان حلف شمال الاطلسي يسحب قواته، لافساح المجال امام القوات الافغانية لبسط الامن في البلاد والتصدي لتمرد حركة طالبان.



وكانت ادارة اوباما تأمل في تلك الفترة في سحب القوات الاميركية من البلاد مع ترك الف جندي في كابول.



لكن واشنطن اضطرت بعد ثلاث سنوات الى الاحتفاظ بحوالى 8400 جندي في البلاد، واعادة المارينز الى هلمند، حيث خسرت عددا كبيرا من الجنود قبل 2014 في المعارك ضد حركة طالبان.



وخلافا لمهماتهم السابقة، لن يضطلع المارينز مبدئيا بدور مباشر في القتال ضد طالبان، لأن مهمتهم تقضي بتدريب “كبار مسؤولي” الجيش والشرطة الافغانية وتقديم المشورة لهم، كما جاء في بيان للمارينز.



واضاف البيان ان “لقوات المارينز ماضيا عملانيا في افغانستان، وخصوصا في ولاية هلمند”. واوضح ان “تقديم المشورة لقوات الامن الافغانية وتدريبها سيساعد في الحفاظ على المكاسب التي تحققت سوية مع الافغان” في السنوات السابقة.



ويواجه الجيش والشرطة الافغانيان صعوبة في مقاومة ضربات حركة طالبان.



وفي ديسمبر، أقر الجنرال الاميركي جون نيكولسون، قائد قوات الحلف الاطلسي في البلاد، بأن القوات الافغانية سجلت تراجعا طفيفا امام طالبان وبتت تسيطر على 64% من السكان في مقابل 68% قبل اشهر.

