روسيا تتوعد بالرد على أمريكا في حال فرض عقوبات جديدة

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موسكو – تعهدت روسيا، اليوم الأربعاء، بالرد على واشنطن في حال فرضت عقوبات اقتصادية جديدة عليها.

وقال السناتور الجمهوري الأمريكي لينزي جراهام إن روسيا والرئيس فلاديمير بوتين يجب أن يتوقعا عقوبات صارمة بعد الهجمات الإلكترونية خلال الانتخابات الرئاسية التي فاز بها دونالد ترامب، كما أوردت «رويترز».

وفي موسكو قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا “سئمنا من الكذبة بشأن ‘المتسللين الروس‘ والتي تصدر من أعلى درجات السلطة في الولايات المتحدة”.

كما وصفت التقارير عن عقوبات جديدة محتملة بأنها “استفزاز موجه من البيت الأبيض.”