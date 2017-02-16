روسيا تصدق على بروتوكول تعاون مع مصر في أمن الطيران المدني

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موسكو – أعلنت وزارة النقل الروسية، اليوم الخميس، أن الحكومة الروسية، صادقت على بروتوكول التعاون بين مصر وروسيا حول توفير أمن الطيران المدني، وذلك حسب وكالة “سبوتنيك” الروسية.

وقالت الوزارة الروسية، في بيان لها: “وزارة النقل حصلت على موافقة الحكومة الروسية للتوقيع على بروتوكول بين الحكومة المصرية والحكومة الروسية للتعاون في مجال توفير أمن الطيران المدني”.

وأوضح البيان، أن الطرفين اتفقا على التعاون المتبادل في ظل تنامى خطر الإرهاب الدولي، وبعد توقيع البروتوكول، وإلى جانب تبادل المعلومات، سيتمكن ممثلو روسيا من مراقبة الوفاء بإجراءات أمن الطيران بالمطارات المصرية الدولية التي ستنفذ منها رحلات إلى روسيا.

وسيكون قرار استئناف حركة الطيران بين البلدين بين أيدى القيادة الروسية ويعود تحديد موعده إلى وفاء الجانب المصري بالملاحظات حول إجراءات أمان الطيران.

يذكر أن روسيا فرضت حظرًا على جميع الرحلات الجوية إلى مصر بعد حادثة تحطم طائرة “آير باص” التابعة لشركة “كوغاليم آفيا” في سيناء في 31 أكتوبر 2015.

وتعتبر هذه الحادثة التي أسفرت عن مقتل 224 شخصًا، الأسوأ في تاريخ الطيران الروسي والسوفييتي، وفي نوفمبر 2015، أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اكتشاف آثار لمادة متفجرة في حطام الطائرة المنكوبة، مؤكدًا أنها تعرضت لهجوم إرهابي.