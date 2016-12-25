روسيا تصرف تعويضات لذوي ضحايا حادث تحطم الطائرة المنكوبة

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موسكو – أعلن روسلان تساليكوف، النائب الأول لوزير الدفاع الروسي، الأحد 25، إن ذوي جميع ضحايا حادث تحطم الطائرة المنكوبة “تو- 154” سيحصلون على الحد الأقصى من التعويضات.

وقال تساليكوف للصحفيين: “أولا وقبل كل شيء، نيابة عن قيادة وزارة الدفاع، أعرب عن خالص التعازي لجميع أقارب وأصدقاء القتلى من العسكريين والفنانين والصحفيين و(للناشطة الحقوقية والطبيبة) يليزافيتا غلينكا”.

وأضاف تساليكوف: “سنقدم كل المساعدة والدعم اللازمين لأقارب الضحايا.. ولن يترك أحد من دون رعايتنا الآن ومستقبلا”.

وأشار إلى أن وزير الدفاع أوعز صباح الأحد، بأنه وعلى الرغم من اختلاف المراكز بين الضحايا – مدنية وعسكرية – فإن جميع التعويضات يجب أن تكون بالحد الأقصى. وقال تساليكوف إن هذا الأمر قد جرى تنفيذه بالفعل.

وأكد تساليكوف أن كل عائلة ستحصل على مبلغ 5.8 مليون روبل (نحو 100 ألف دولار) بدءا من يوم غد الاثنين، وفقا لـ«روسيا اليوم».