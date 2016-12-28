روسيا: لا معلومات لدينا عن اتفاق «وقف إطلاق النار» بسوريا

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دمشق – صرح المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، بأنه لا يستطيع التعليق، وليست لديه معلومات كافية، عن التقارير بشأن اتفاق بين موسكو وأنقرة لوقف إطلاق النار في سوريا.

ونقلت «رويترز» عن بيسكوف قوله للصحفيين، في مؤتمر، عبر الهاتف: “لا يمكنني الإجابة عن هذا السؤال في الوقت الحالي ليست لدي معلومات كافية”.

وأضاف “نحن على اتصال دائم بزملائنا الأتراك لبحث التفاصيل المختلفة المتعلقة بالمحادثات المحتملة المقرر إجراؤها في آستانة”، في إشارة إلى محادثات سلام سورية مقترحة، تريد روسيا عقدها في كازاخستان.

وتابع “كل هذا يجري بحثا عن حل سياسي لسوريا”.

ويأتي التصريح الروسي بالتزامن مع إعلان مصدر تركي عن اتفاقيتين لوقف إطلاق النار والحل السياسي في سوريا.

وكانت وكالة الأناضول التركية الرسمية للأنباء قالت، في وقت سابق الأربعاء، إن تركيا وروسيا اتفقتا على اقتراح من أجل وقف عام لإطلاق النار في سوريا، تأملان في بدء العمل به بحلول منتصف الليل.

ونقلت الوكالة عن مصادر قولها إن البلدين “توصلا إلى توافق” سيعرض على الأطراف المشاركة في الصراع بشأن تمديد وقف إطلاق النار الذي بدأ سريانه في حلب هذا الشهر، من أجل السماح بإجلاء المدنيين والمعارضين منها