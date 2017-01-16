روسيا.. موقع «بوتين» يتعرض لهجمات إلكترونية

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موسكو – كشف المتحدث الصحفي للرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إن الموقع الإلكتروني للكرملين يتعرض دائما للقرصنة من عدة دول بما فيها الولايات المتحدة، وكندا، والصين، ودول أوروبية، مؤكدا أن موقع الرئيس فلاديمير بوتين يتعرض دائما لهجمات وبشكل يومي.

ووفقًا لوكالة أنباء «الشرق الأوسط»، قال بيسكوف، في تصريحات صحفية، الاثنين: «بالرغم من هذه القرصنة، فإن بلاده لا تتهم أحدا رسميا بالقرصنة لأن ذلك سيكون مضحكا وغير عقلاني، ولن نتصرف بالمثل مع من يوجه اتهامات غير عقلانية وغير مبررة»، مشيرا إلى أن «الهجمات الإلكترونية على المنظومات المعلوماتية والمواقع الإلكترونية والمصارف في روسيا ليست جديدة فهي مستمرة منذ زمن طويل بما فيه الكفاية».