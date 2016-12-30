رومانيا .. تعيين رئيس جديد للحكومة

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بوخارست – أصدر الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس، اليوم الجمعة، قرارا بتعيين الديمقراطي الاجتماعي ووزير الاتصالات السابق سورين جرينديانو رئيسًا جديدًا للوزراء، مبددًا بذلك الغموض المخيم منذ فوز اليسار بالانتخابات التشريعية في الحادي عشر من ديسمبر الجاري.

وبموجب الدستور الروماني فإن رئيس الوزراء المعين مدعو لتقديم تشكيلته الوزارية وبرنامجه الحكومي في غضون عشرة أيام قبل التقدم للبرلمان للحصول على ثقته، بحسب « وكالة أنباء الشرق الأوسط».

يشار إلى أن الرئيس الروماني رفض الثلاثاء الماضي ترشيح الحزب الاشتراكي سيفيل شهادة من أصول تركية لتولي منصب رئاسة الوزراء، دون مبررات مقنعة لرفضه، مما أثار غضب الاشتراكيين على قراره .