«رونالدو» يحصد جائزة أفضل لاعب في العالم

كريستيانو رونالدو يحصل على جائزة أفضل لاعب في العالم
كريستيانو رونالدو يحصل على جائزة أفضل لاعب في العالم

رؤيـة

زيوريخ – نال البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي ريال مدريد الإسباني جائزة أفضل لاعب في العالم.

وتعد جائزة أفضل لاعب في العالم هي الأهم بالنسبة لعشاق كرة القدم لكن الفيفا أعلن تباعاً عن العديد من الجوائز الأخرى خلال حفله السنوي الذي أقيم هذه المرة بعد الانفصال عن مجلة “فرانس فوتبول”.

وتنافس البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي والفرنسي أنطوان غريزمان نجوم أندية ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد الإسبانية توالياً على الجائزة الفردية الأهم، قبل أن يحسم الصراع لصالحه.

ولم تخرج الجائزة عن المتوقع بعد الموسم الاستثنائي الذي قدمه رونالدو حيث فاز مع ريال مدريد بدوري أبطال أرووبا ومنتخب بلاده ببطولة أوروبا.

وذهبت جائزة أفضل لاعبة في العالم إلى الأميركية كارلي لويد.

وتوّج الماليزي محمد فايز سوبري بجائزة بوشكاش لأجمل هدف في 2016.

وكان الفائز بجائزة فيفا لأفضل مسيرة كروية هو لاعب كرة الصالات البرازيلي فالكاو.

وكرّم فيفا المدرب الإيطالي كلاوديو رانييري بجائزة أفضل مدرب في العالم إثر فوزه مع ليستر سيتي بلقب الدوري الإنكليزي، متفوقاً على الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد وفرناندو سانتوس مدرب المنتخب البرتغالي.

ونال نادي أتلتيكو ناسيونال جائزة فيفا للعب النظيف.

وحصدت الألمانية سيلفيا نايد جائزة أفضل مدرب سيدات في العالم كمكافأة على قيادة منتخب سيدات ألمانيا للفوز بالألعاب الأولمبية الصيفية في البرازيل.

وكان من الملفت غياب جميع لاعبي أتلتيكو مدريد وصيف دوري أبطال أوروبا عن القائمة وكذلك كثرة اللاعبين الذين تم اختيارهم من ريال مدريد وبرشلونة باستثناء مانويل نوير حارس بايرن ميونيخ الألماني والبرازيلي داني ألفيش لاعب يوفنتوس الإيطالي.

كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو وصديقته وابنه جونيور
كريستيانو رونالدو وصديقته وابنه جونيور
كريستيانو رونالدو يقبل جائزة أفضل لاعب في العالم
كريستيانو رونالدو يقبل جائزة أفضل لاعب في العالم
كريستيانو رونالدو يحصل على جائزة أفضل لاعب في العالم
كريستيانو رونالدو يحصل على جائزة أفضل لاعب في العالم
كريستيانو رونالدو يحصل على جائزة أفضل لاعب في العالم
كريستيانو رونالدو يحصل على جائزة أفضل لاعب في العالم
كريستيانو رونالدو يحصل على جائزة أفضل لاعب في العالم
كريستيانو رونالدو يحصل على جائزة أفضل لاعب في العالم
الألمانية سيلفيا نايد أفضل مدرب سيدات في العالم
الألمانية سيلفيا نايد أفضل مدرب سيدات في العالم
التشكيلة المثالية لعام 2016
التشكيلة المثالية لعام 2016
كلاوديو رانييري أفضل مدرب في العالم
كلاوديو رانييري أفضل مدرب في العالم
الأمريكية كارلي لويد أفضل لاعبة في العالم
الأمريكية كارلي لويد أفضل لاعبة في العالم

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