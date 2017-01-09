«رونالدو» يحصد جائزة أفضل لاعب في العالم

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زيوريخ – نال البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي ريال مدريد الإسباني جائزة أفضل لاعب في العالم.

وتعد جائزة أفضل لاعب في العالم هي الأهم بالنسبة لعشاق كرة القدم لكن الفيفا أعلن تباعاً عن العديد من الجوائز الأخرى خلال حفله السنوي الذي أقيم هذه المرة بعد الانفصال عن مجلة “فرانس فوتبول”.

وتنافس البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي والفرنسي أنطوان غريزمان نجوم أندية ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد الإسبانية توالياً على الجائزة الفردية الأهم، قبل أن يحسم الصراع لصالحه.

ولم تخرج الجائزة عن المتوقع بعد الموسم الاستثنائي الذي قدمه رونالدو حيث فاز مع ريال مدريد بدوري أبطال أرووبا ومنتخب بلاده ببطولة أوروبا.

وذهبت جائزة أفضل لاعبة في العالم إلى الأميركية كارلي لويد.

وتوّج الماليزي محمد فايز سوبري بجائزة بوشكاش لأجمل هدف في 2016.

وكان الفائز بجائزة فيفا لأفضل مسيرة كروية هو لاعب كرة الصالات البرازيلي فالكاو.

وكرّم فيفا المدرب الإيطالي كلاوديو رانييري بجائزة أفضل مدرب في العالم إثر فوزه مع ليستر سيتي بلقب الدوري الإنكليزي، متفوقاً على الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد وفرناندو سانتوس مدرب المنتخب البرتغالي.

ونال نادي أتلتيكو ناسيونال جائزة فيفا للعب النظيف.

وحصدت الألمانية سيلفيا نايد جائزة أفضل مدرب سيدات في العالم كمكافأة على قيادة منتخب سيدات ألمانيا للفوز بالألعاب الأولمبية الصيفية في البرازيل.

وكان من الملفت غياب جميع لاعبي أتلتيكو مدريد وصيف دوري أبطال أوروبا عن القائمة وكذلك كثرة اللاعبين الذين تم اختيارهم من ريال مدريد وبرشلونة باستثناء مانويل نوير حارس بايرن ميونيخ الألماني والبرازيلي داني ألفيش لاعب يوفنتوس الإيطالي.