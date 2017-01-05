ريفي: لا أحد يملك حق بيع السيادة اللبنانية لـ«حزب الله»

رؤية – محمود سعيد

بيروت – أكد وزير العدل اللبناني السابق الجنرال أشرف ريفي، أن “لا أحد يملك الحق بأن يبيع لحزب الله جزءاً من السيادة اللبنانية مقابل الاشتراك بتوزيع حفنة من المصالح والمغانم على أنقاض سيادة لبنان”.

وقال ريفي عبر تغريدات على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، “اتفاقات تحت الطاولة قبل انتخاب رئيس الجمهورية تُترجَم اليوم في مجلس الوزراء على شكل تبادل وتقاسم مصالح في قطاع النفط وغيره، وإن ما حصل يعطي مؤشراً على أن هناك معادلة في لبنان تشبه ما يحصل بكل البلدان التي تخضع للنفوذ الإيراني وخصوصاً العراق الذي نُهبت ثرواته ونفطه”.

وختم بالقول: “إذا اعتقد أي كان أن الشعب اللبناني سيسكت على التآمر على ثرواته الوطنية فهو واهم وهذه البلوكات النفطية هي لجميع اللبنانيين وليست إرثاً لأحد”، وتابع “نحيي موقف الوزيرين مروان حمادة وأيمن شقير اللذين اعترضا على إقرار المرسومين بالطريقة التي تمت في الحكومة”.