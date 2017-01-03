زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا: ضم روسيا للقرم «شرعي»

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باريس – قالت الزعيمة اليمينية الفرنسية مارين لوبان، اليوم الثلاثاء، إن ضم شبه جزيرة القرم الأوكرانية إلى روسيا عمل “شرعي”.

وأضافت لوبان لقناة “BFM” الفرنسية: “لم يكن هناك أي شيء غير قانوني، حيث أقيم استفتاء، واختار شعب القرم الانضمام إلى روسيا”.

ويعد موقف لوبان بحسب «الأناضول»، المرشحة لمنصب الرئاسة في فرنسا، مخالفاً لموقف بلادها والاتحاد الأوروبي تجاه الأزمة الأوكرانية.

وتجمع زعمية حزب “الجبهة الوطنية” اليميني المتطرف، علاقات وثيقة بموسكو، وعبرت في أكثر من مناسبة معارضتها للسياسات الأوروبية تجاه الجارة الشمالية، فضلاً عن إبدائها الإعجاب بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وكان توتر اشتعل بين موسكو وكييف، على خلفية التدخل الروسي في أوكرانيا بعد الإطاحة بنظام الرئيس الأوكراني السابق، فيكتور يانوكوفيتش (المقرب من موسكو)، أواخر 2013.

وفي 16 مارس/آذار 2014 ضمت روسيا شبه جزيرة القرم إلى أراضيها، عقب استفتاء من جانب واحد، الأمر الذي لم يعترف به الغرب وأغلب دول العالم.