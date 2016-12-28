زعيم كوريا الشمالية: انسوا المسيح وتذكروا جدتي

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بيونغيانغ – قالت قناة روسيا اليوم: إن زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون أمر بحظر الاحتفال بالعام الجديد، كي ينسى الشعب الكوري الشمالي في هذا اليوم «المسيح» ويحيي ذكرى جدته كيم جونج سوك.

وحظيت جدة الزعيم الكورى الشمالي بمكانة كبيرة في البلاد، وتلقب بـ”الأم المقدسة للثورة”، وولدت في 24 ديسمبر عام 1919، وتوفيت في ظروف توصف بالغامضة عام 1949، وكانت ناشطة شيوعية، وشاركت في حرب العصابات ضد الاحتلال الياباني، ويعد يوم ميلادها عيدا وعطلة رسمية في كوريا الشمالية.

يذكر أن السلطات الكورية الشمالية فرضت حظرا على جميع الأنشطة الدينية المسيحية منذ أوائل خمسينيات القرن الماضي، فيما كان يوجد في العاصمة بيونج يانج تجمع كبير للكاثوليكيين.

وكان الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون غضب بشدة عام 2014 من أنباء تحدثت عن اعتزام كوريا الجنوبية نصب شجرة عيد ميلاد ضخمة على الحدود بين البلدين، وهدد جارته بحرب شاملة إن فعلت ذلك.