زلزال بقوة 7.2 يضرب قبالة فيجي.. ولا تحذيرات من «تسونامي»

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كانبرا – ضرب زلزال بلغت قوته 7,2 درجات على مقياس ريختر اليوم قبالة سواحل فيجي، وفق المعهد الأمريكي للمسح الجيولوجي.

وأفاد المعهد الأمريكي للمسح الجيولوجي بأن مركز الزلزال على عمق 15 كيلو متر، وعلى بعد 221 كيلو متر من جزيرة ندوي الفيجية، و283 كيلو متر من العاصمة سوفا.

وأشار مركز التحذير من أمواج المد البحري” تسونامي” في المحيط الهادي، من حدوث أمواج مد عاتية لفيجي.

وأوضحت السلطات أنه لا يوجد خطر على دولتي فانواتو ونيو كاليدونيا القريبتين من المحيط الهادي.

كان تحذير سابق للمركز حذر فيه من حدوث أمواج مد عاتية “تسونامي” خطرة، في المحيط الهادئ ضمن دائرة شعاعها 300 كيلو متر حول مركز الزلزال على طول سواحل فيجي، ما دفع كثيراً من السكان إلى الهرب إلى مناطق مرتفعة، بحسب «وكالة الأنباء السعودية».