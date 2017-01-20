زلزال يضرب غرب الصين

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بكين – ضرب زلزال بقوة 4.8 درجة على مقياس ريختر منطقة ياركانط، فى إقليم شينجيانج الويجورى، ذو الأغلبية المسلمة فى شمال غرب الصين.

وأفاد مركز شبكات الزلازل بأن الزلزال وقع فى حوالى الساعة السادسة مساء اليوم الجمعة بتوقيت بكين، عند التقاء خط العرض 38.20 درجة شمالا وخط الطول 76.73 درجة شرقا، على عمق سبعة كيلومترات.

ولم تذكر وكالة الأنباء الصينية الرسمية التى أوردت النبأ أى معلومات عن وجود إصابات أو خسائر مادية.

جدير بالذكر أن الصين كانت كشفت منذ أيام قليلة عزمها إطلاق قمر صناعى لجمع بيانات عن المجال المغناطيسى الأرضى فى النصف الثانى من العام الجارى ، حسبما ذكرت وكالة «أنباء الشرق الأوسط».

وقال الخبراء الصينيون أن القمر سيسهم فى جمع البيانات عن المجال الكهرومغناطيسى الأرضى والبلازما والجسيمات ذات الطاقة العالية فى الغلاف الجوى، وهو الأمر الذى سيساعد فى عمليات رصد الزلازل والتنبؤ بها فى الصين والمناطق المجاورة.