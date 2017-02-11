زهور نابضة بالحياة في أعمال التشكيلية عفاف السلاوي

رؤية

الرباط- تحتضن قاعة العروض لافول في الدار البيضاء، معرض “حياتي في الزهور”، للفنانة التشكيلية عفاف السلاوي، ومن خلال اللون، يتم تمييز اللوحة، “لوحة نابضة بالحياة، سخية، وحيوية وهو انعكاس لخيال الداخلي وحميم”.

وأكدت الرسامة عفاف السلاوي، أن هذه اللوحات نابضة من الحياة، سخية، وحيوية وهو انعكاس لخيال داخلي وحميم، فالشاعرية والرومانسية والسحرية يخرج من عملي، مضيفة، “أرسم فقط على قماش والأكريليك من أجل إعطاء الحياة فلوحاتي معظمهم من سكين لاإعطاء الحياة والشكل والحركة”.

وقد شاركت الفنانة عفاف في معارض جماعية كمعرض مجموعة “محة الإناث” في مكتبة مسجد الحسن الثاني في الدار البيضاء، ومعرض حول التسامح في شفشاون.