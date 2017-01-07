زوجة كاتب أمريكي مفقود في أفغانستان توجه نداء لإطلاق سراحه

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إسلام أباد- وجهت زوجة مؤلف أمريكي اختفى خلال رحلة بحثية في أفغانستان قبل أكثر من عامين نداء لتحريره في إحدى الصحف الباكستانية.

واختفى بول أوفرباي (74 عاما) في إقليم خوست بشرق أفغانستان بعد وقت قصير من آخر اتصال له بعائلته يوم 17 مايو أيار 2014، وفقا لوكالة «رويترز».

وبحسب صحيفة ذا نيوز الباكستانية اليومية كان أوفرباي يأمل إجراء مقابلة مع سراج الدين حقاني زعيم شبكة حقاني -وهي جماعة متشددة على صلة بحركة طالبان- كما كان يحاول العبور من أفغانستان إلى إقليم وزيرستان الشمالية في باكستان.

وعبرت زوجته جين لارسون للصحيفة عن اعتقادها بأن زوجها خطف وناشدت خاطفيه “إعادته في أسرع وقت ممكن وإظهار رحمة الله في جمع زوجين افترقا عن بعضهما لفترة طويلة جدا.”

غير أن مصادر في طالبان وفي شبكة حقاني أبلغت الصحيفة أن أيا منهما لا يحتجز أوفرباي وأنه لم يتضح ما الذي تعرض له.

وأوفرباي هو مؤلف كتاب “الدم المقدس: نظرة من الداخل لحرب أفغانستان” الذي صدر عام 1993 معتمدا على بحثه ورحلاته في أفغانستان أثناء دعم الولايات المتحدة لتمرد “المجاهدين” ضد الحكومة التي كان يدعمها الاتحاد السوفيتي السابق.

وخلال الشهر الماضي نشرت حركة طالبان فيديو لشبكة حقاني ظهرت فيه الأمريكية كيتلان كولمان وزوجها الجندي جوشوا بويلي اللذين خطفا عام 2012 خلال رحلة لهما. كما أظهر الفيديو أن الزوجين المخطوفين أنجبا طفلين خلال فترة أسرهما.