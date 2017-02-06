زيدان يجبر الألماني توني كروس على الراحة

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مدريد – حذرت صحيفة «ماركا» الإسبانية المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد من تعرض لاعبه الألماني توني كروس للإصابة بسبب الإرهاق البدني وعدم حصوله على الراحة مؤخرا .

وظهر توني كروس بشكل متواضع بدنيا في فوز ريال مدريد على ملعب سانتياجو برنابيو أمام ريال سوسيداد بثلاثية نظيفة لكن زين الدين زيدان أجبر على مشاركة كروس في الوسط بسبب غياب الكرواتي لوكا مودريتش .

وكان الخبر السار بدنيا لتوني كروس حصوله على البطاقة الصفراء في الدقيقة 39 من عمر لقاء الفريق الباسكي ، مما استدعى غيابه بسبب تراكم البطاقات الصفراء أمام فرق سيلتا فيجو أمس الأحد في الليجا .

ومع تأجيل لقاء سيلتا فيجو بسبب العواصف التي أسقطت جزءا من سقف ملعب بالايدوس استمرت الراحة لتوني كروس، حيث ينتظر أن يغيب للإيقاف عن اللقاء المقبل ضد أوساسونا في بامبلونا يوم السبت11 فبراير المقبل ، حسبما ذكرت وكالة «أنباء الشرق الأوسط» .

وسيتواصل غياب كروس عن الملاعب في الفترة ما بين 29 يناير الماضى إلى لقاء نابولي في دوري الأبطال في ذهاب دور الـ16 يوم 15 فبراير الجارى ، وهو ما يعد خبرا سارا لزيدان من أجل إراحة لاعب هام في صفوف الفريق للقاء ملعب سان باولو.