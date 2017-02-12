«ساديو ماني» يعيد «ليفربول» لذاكرة الانتصارات

رؤية – أميرة رضا

لندن – قاد النجم السنغالي ساديو ماني فريقه ليفربول لاستعادة ذاكرة الانتصارات، وذلك بعد تخطي توتنهام بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما أمس السبت، ضمن منافسات المرحلة 25 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

هزائم متتالية

يعد الفوز على توتنهام هو الثاني لليفربول منذ بداية 2017، إذ كان قد فاز في دور الـ64 من كأس الاتحاد الإنجليزي على بليموث أرجايل بهدف نظيف، قبل أن يودع المسابقة ذاتها من دور الـ32 بسقوطه على أرضه أمام وولفرهامبتون (1-2)، ثم خسر الفريق (1-0) ذهابًا وإيابًا أمام ساوثمبتون في نصف نهائي كـأس الرابطة الإنجليزية المحترفة.

كما أنه الفوز الأول على الإطلاق للـ”حُمر” في الدوري الممتاز في العام الجديد إذ كان آخر انتصار حققه الفريق في الدوري على حساب مانشستر سيتي بهدف نظيف في الحادي والثلاثين من كانون الأول/ديسمبر من العام الماضي.

وغابت الانتصارات عن ليفربول في الأسابيع الخمسة الماضية من عمر الدوري الممتاز إذ تعادل في المرحلة الـ20 مع سندرلاند (2-2) ثم مع مانشستر يونايتد (1-1) قبل أن يسقط أمام سوانسي (2-3) ثم تعادل مع تشيلسي بهدف لهدف، وأخيرًا تلقى الفريق هزيمة قاسية خارج ملعبه في المرحلة 24 من هال سيتي بثنائية نظيفة.

فوز مستحق

وعلى ملعب أنفيلد، قاد المهاجم السنغالي الدولي ساديو ماني ليفربول إلى فوز مستحق بهدفين سجلهما في مدى دقيقتين الأول عندما انفرد بالحارس الفرنسي هوجو لوريس ووضع الكرة في سقف الشبكة بالدقيقة 16، قبل أن يضيف الثاني بعد دربكة أمام مرمى الفريق اللندني الشمالي.

وقدم ليفربول كعادته أفضل عروضه في مواجهة الفرق الكبيرة وتمكن من إلحاق الهزيمة الثالثة بتوتنهام هذا الموسم.

وبهذه النتيجة بقي توتنهام ثانيًا برصيد 50 نقطة لكنه بات مهددًا بفقدان هذا المركز في حال فوز مانشستر سيتي على بورنموث غدًا الإثنين.

أما ليفربول فرفع رصيده إلى 49 نقطة في المركز الرابع مؤقتًا بفارق 10 نقاط عن تشيلسي المتصدر الذي يلعب اليوم مع بيرنلي.

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