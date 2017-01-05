سفارة مصر بدمشق تجلي عائلتين مصريتين من منطقة الاشتباكات بحلب

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دمشق – أكد محمد ثروت سليم، القائم بأعمال السفارة المصرية في دمشق، أنه في إطار متابعة تقنين أوضاع أسرة المواطن المصري “كمال عبده حسن شحاته” وشقيقه وعائلتهم، نجحت السفارة في إخراجها من منطقة الاشتباكات في حلب الشرقية يوم 12 ديسمبر الماضي، وتسفير عدد 9 من أفراد الأسرة المذكورة إلى مصر بتاريخ 25 ديسمبر الماضي، وقامت السفارة بإنهاء جميع الإجراءات والأوراق الخاصة بالثلاثة أفراد المتبقين من الأسرة وهم: (زكريا عبده حسن شحاته، وزوجته فاطمة على الأحمد، ووالدته فاطمة عبد الحميد عطيه)، وتم تسفيرهم اليوم الخميس 5 يناير إلى أرض مصر.

وأضاف القائم بالأعمال، في بيان صحفي أورده موقع “اليوم السابع”، أن السفارة قامت أيضًا اليوم الخميس، بتسفير المواطنة المصرية “فاطمة سيف النصر توفيق سيف النصر”، وابنتها السورية “ريان عبد السلام ضعضع” بعد إخراجهما من منطقة اشتباكات “القلعة” في حلب الشرقية.

تجدُر الإشارة إلى أن المواطنة المذكورة تُقيم في حلب منذُ 40 عامًا، ولقي نجلها مصرعه أثناء الأحداث في حلب، وتم إنهاء جميع الأوراق الخاصة بهما أيضًا.

جدير بالذكر أن مجموعة المواطنين المصريين الذين تم تسفيرهم من حلب إلى القاهرة، يصلون مساء اليوم، على متن الرحلة القادمة من دمشق، وهي المجموعة الأولى التي يتم تسفيرها خلال عام 2017، وسبق للسفارة توفيق أوضاع وتسفير 95 مواطنًا إلى مصر من سوريا خلال عام 2016.