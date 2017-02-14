سفارة مصر بلاهاي تدعو الجالية للمشاركة في الملتقى الدولي للفنون

رؤية – سحر رمزي

لاهاي – دعت سفارة جمهورية مصر العربية في لاهاي، الجالية المصرية في هولندا، للمشاركة في فعاليات الملتقى الدولي للشباب المصري للفنون، والذي سيبدأ في 24 مارس القادم.

وقد أعلنت بناء عما تلقته السفارة بشأن تنظيم وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج لفعاليات الملتقى الدولي للفنون ( أولادنا ) من الشباب المصريين في الفترة مابين 24-31 مارس 2017 في القاهرة.

وتتشرف السفارة بقبول ترشيح الاعمال الفنية ( رسم – نحت – اعمال يدوية – اعمال فنية موسيقية على اقراص مدمجة) والخاصة بالشباب من الفنانين المصريين ، وذلك لعرضها في المعارض الخاصة بالملتقى المشار اليه.

وقالت يمكن ارسال الاعمال الفنية المشاركة على عنوان وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين :

96 شارع احمد عرابي – المهندسين – الجيزة – الدور العاشر، وذلك على شكل اقراص مدمجة او فلاش ميموري اذا كان عملا فنيا ( موسيقى – غناء – نشاط رياضي ).

اما اذا كانت الاعمال الفنية في مجال الرسم فيمكن ارسالها الى عنوان السفارة في لاهاي ( Badhuisweg 92/ 2587CL / Den Haag ) وذلك قبل نهاية يوم عمل 28 فبراير 2017

مرفق البرنامج وفعاليات الملتقى

و قد أعربت السفارة عن وافر الاحترام والتقدير للجالية المصرية في هولندا.