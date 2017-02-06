سفير أوكرانيا بالقاهرة: مصر الشريك الأساسي لبلادنا

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القاهرة – أكد السفير الأوكرانيا لدى مصر هينادى لاتى، أن مصر هي الشريك الأساسي لبلاده في العديد من المجالات، خاصة الجانب الاقتصادي والسياسي والرياضي، مشيرا إلى حجم التبادلات التجارية الكبيرة بين الجانبين، والتي بلغت في عام 2016 2 مليار دولار.

وقال، خلال لقائه اليوم مع محافظ الإسكندرية رضا فرحات، إنه سيتم التوقيع على بروتوكول تعاون بين مينائي الأوديسا والإسكندرية خلال مارس القادم، منوها بأن الإسكندرية تعد من أهم المدن بالنسبة إلى بلاده بعد القاهرة، مشيرا إلى وجود اتفاقية توأمة تربط بينها والأوديسا الأوكرانية منذ عام 1968، لافتا إلى استعداد أوكرانيا لتجديدها لإحداث التعاون في كافة المجالات، مؤكدا حرص أوكرانيا على توظيف العلاقات مع الإسكندرية.

وبحث السفير ومحافظ الاسكندرية سبل تطوير التعاون وتوطيد العلاقات بين الجانبين، وأكد المحافظ عمق العلاقات بين البلدين، معربا عن سعادته باستقبال السفير الأوكراني في الإسكندرية لتعزيز وتطوير العلاقات بين الجانبين في كافة المجالات واستعداد المحافظة لتقديم كافة الخدمات والتعاون للجالية الأوكرانية بالاسكندرية.

وأشار فرحات، وفقا لبيان صادر عن محافظة الإسكندرية، إلى أن مصر تربطها بأوكرانيا علاقات قوية، خاصة في المجال السياحي، حيث أن 60% من السياحة القادمة إلينا تأتي من أوكرانيا، لافتا إلى أهمية تفعيل وتقوية اتفاقية التوأمة المبرمة بين الاسكندرية وأوكرانيا، خاصة وأن الثغر مدينة تجارية وصناعية وبها أكبر ميناء على مستوى الجمهورية ولديها غرفة تجارية تشكل قوة داعمة لها في المجال التجاري والاقتصادي، وفقا لـ«المصري اليوم».