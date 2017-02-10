سفير الجزائر بالقاهرة يشيد بالعلاقات المتميزة بين السيسى وبوتفليقة

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القاهرة – أشاد السفير نذير العرباوى سفير الجزائر بالقاهرة بالعلاقات المتميزة بين الرئيس عبد الفتاح السيسى والرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة، وكذلك بين الشعبين والدولتين الشقيقين مصر والجزائر والتى تمتد جذورها إلى أعماق التاريخ.

جاء ذلك فى كلمة له خلال الحفل الختامى لفعاليات الدورة 48 لمعرض القاهرة الدولى للكتاب التى أقيمت مساء اليوم بحضور ورعاية الكاتب الصحفى حلمى النمنم وزير الثقافة ودكتور هيثم الحاج رئيس الهيئة العامة للكتاب.

ووجه سفير الجزائر الشكر إلى مصر وإلى وزير الثقافة ورئيس هيئة الكتاب على توجيه الدعوة للجزائر لتكون ضيف شرف معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورة 49 القادمة.

وأشاد بمعرض القاهرة الدولى للكتاب بوصفه منارة ثقافية ليس فقط لمصر ولكن للعالم العربى كله، ونوه بتوجيه الدعوة له لحضور الحفل الختامى للدورة 48.

من جانبه ، وجه محمد رشاد رئيس اتحاد الناشرين العرب الشكر لوزير الثقافة ولرئيس هيئة الكتاب وكل العاملين فى الهيئة على النجاح الذى حققه المعرض رغم الظروف الصعبة والتحديات التى واجهتهم مشيرا – على سبيل المثال – الى أن الأجنحة أقيمت فى خيام ، كما أن الأرض ليست ملكا لهيئة الكتاب.

وأعرب عن تقديره لمبادرة وزير الثقافة ، خلال اجتماع مؤتمر مديرى المعارض على مستوى العالم العربى ، حيث أعلن تخفيض الإيجارات للناشرين العرب واشتراكهم فى اللجان الخاصة بالنشر ، وكان اتحاد الناشرين العرب عضوا فى اللجنة التنفيذية لمعرض القاهرة.

وقال رئيس اتحاد الناشرين العرب إن غياب بعض الناشرين لم يؤثر على حجم النشر وكل صناع النشر كانوا موجودين بشكل أو بآخر من خلال وكلاء عنهم.

وشدد على أنه لم تغب أى من دور النشر العربية عن مصر أبدا ، باعتبار أن مصر هى رمانة الميزان ومعرض القاهرة له خاصية ومكانة خاصة عند كل الناشرين العرب.

وأشار الى أن معرض القاهرة هذا العام فيه ملمح هام وهو تزايد عدد الشباب من سن 18 الى سن 40 ، حيث كانوا يشكلون الركيزة الأساسية لحركة النشاط الثقافى والنشر والبيع، وفقا لـ«اليوم السابع».