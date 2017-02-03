سفير القاهرة في واشنطن: مصر جزء أساسي بمكافحة وهزيمة الإرهاب

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واشنطن – اعتبر سفير مصر في واشنطن، ياسر رضا، أن بلاده أقل دولة في العالم تصدر الإرهابيين المشاركين في تنظيم “داعش” الإرهابي، مؤكداً أن مصر استطاعت مواجهة الفكر الإرهابي بكل قوة من خلال تجديد الخطاب الديني وكيفية تفسير الدين الصحيح.

وقال السفير ياسر رضا في تصريحات متلفزة مساء الجمعة، إن مصر جزء أساسي في مكافحة وهزيمة الإرهاب، موضحاً أن مواجهة الإرهاب لابد أن تكون فكرياً، وهذا ما فعلته مصر خلال الفترة الأخيرة.

وأشار سفير مصر لدى واشنطن، إلى أن هناك توجهات تستهدف مصر خلال السنوات السابقة، مشدداً على أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يحظى باحترام كبير جداً فى الولايات المتحدة الأمريكية، خصوصاً أنه يمثل دولة مهمة بحجم مصر.

وأكد رضا أن زيارة السيسي للولايات المتحدة خلال الفترة المقبلة سيكون لها أثر كبير على العلاقات الثنائية المصرية الأمريكية، مؤكداً أن الزيارة ستكون تاريخية وستحمل رسائل عديدة من رئيس أكبر دولة عربية، والذي يحظى بمكانة خاصة لدى الإدارة الأمريكية الجديدة وكل الدوائر في أمريكا. وقال إن الجميع في الولايات المتحدة يرغبون بلقاء السيسي.

وقال السفير رضا إن مصر لها قيمة كبيرة، وأمريكا تدرك ذلك، متابعاً “2017 عام الشراكة الاستراتيجية المصرية الأمريكية”، وإن الإخوان لم يحققوا شيئاً للبلاد، ولكنهم كانوا يرفعون الشعارات فقط، وفقا لـ«روسيا اليوم».