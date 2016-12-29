سفير عُمان بالقاهرة: الأزهر معقل الوسطية في العالم

هدى إسماعيل

القاهرة – استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الدكتور علي بن أحمد العيسائي، سفير سلطنة عمان الجديد بالقاهرة.

وأعرب فضيلته في بيان حصلت «رؤية» على نسخة منه اليوم الخميس: «عن تقديره لجلالة السلطان قابوس لجهوده في دعم التضامن العربي ودوره في خدمة الإسلام، مؤكدًا أن الأزهر الذي تربطه بسلطنة عُمان علاقات وطيدة على المستوى التعليمي والدعوي والثقافي، يعمل على ترسيخ قيم السلام وتعزيز ثقافة الحوار وتعميق جذور التفاهم والتعايش بين مختلف الثقافات والشعوب».

من جانبه، أعرب السفير العماني عن تقدير بلاده للدور الذي يضطلع به الأزهر الشريف في ترسيخ المبادئ الإسلامية السمحة، ولجهود فضيلة الإمام الأكبر في إرساء قيم السلام وقبول الآخر، مؤكِّدًا أن زيارته اليوم إلى الأزهر تأتي في إطار توسيع العلاقات ومزيدٍ من التعاون مع الأزهر باعتباره معقل الوسطية والاعتدال في العالم.