سفير مصر بالأردن ينقل تهنئة «السيسي» للمسيحيين المقيمين بالمملكة

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القاهرة – شارك السفير طارق عادل، سفير مصر فى الأردن، فى قداس عيد الميلاد الذى أقيم مساء أمس السبت فى الكنيسة المصرية للأقباط الأرثوذكس فى عمان.

ونقل السفير طارق عادل – بحسب بيان نشرته الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية على موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك” – تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسى للمواطنين المسيحيين المقيمين في الأردن، حيث ألقى أمام آباء الكنيسة والحضور، وتمنيات الرئيس لأبناء الوطن الواحد بدوام العزة والرفعة.

وشهد القداس حضوراً متميزاً من أعضاء السفارة ورموز الجالية المصرية فى الأردن. كما ركزت الكلمة، التى ألقاها الأب انطونيوس حنا، على إعلاء القيم النبيلة للتسامح وقبول الاخر، داعيا الله أن يحفظ مصر وشعبها، ومثمناً حرص الرئيس على المشاركة فى احتفالات عيد الميلاد المجيد بالكاتدرائية المرقسية، وفقا لـ«المصري اليوم».