سفير مصر باليمن: الإفراج عن 72 صيادًا مصريًا بمحافظة المهرة

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القاهرة – قال يوسف الشرقاوي، سفير مصر باليمن، إنه تم الإفراج عن 72 صيادًا مصريًا بمحافظة المهرة المطلة على بحر العرب جنوب اليمن بعد التواصل مع الجهات المعنية.

وأضاف «الشرقاوي» خلال مداخلة هاتفية مع فضائية «إكسترا نيوز» مساء الإثنين، أن السفارة كانت على اتصال دائم مع كل السلطات اليمنية من أجل عودة الصيادين إلى مصر.

وأكد أن الصيادين من محافظات الدقهلية ودمياط وكفر الشيخ وكانوا يستقلون 3 مراكب صيد، وأنهم نجحوا ايضًا خلال الأسبوع الماضي في الإفراج عن 49 مصريا كان الحوثيون ألقوا القبض عليهم، وفقا لـ«المصري اليوم».