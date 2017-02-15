سفير مصر في برن يبحث مع مسؤول سويسري جهود مكافحة الاٍرهاب

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برن– التقى السفير هشام سيف الدين، سفير مصر في برن، اليوم الأربعاء، مع يورج شتال رئيس مجلس النواب السويسري، حيث استهل السفير المصري المقابلة بتقديم التهنئة ل”يورج شتال” بمناسبة انتخابه أوائل شهر ديسمبر الماضي رئيساً جديداً لمجلس النواب في دورته الحالية والتي من المقرر أن تستمر حتى نوفمبر 2017 ومعرباً له عن تمنياته بالنجاح والتوفيق في منصبه.

واستعرض سيف الدين مع المسؤول السويسري كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين المصري والسويسري خاصة فيما يتعلق بالأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وجهود مصر في مكافحة الإرهاب، حيث أعرب له رئيس مجلس النواب عن أمله في أن تنجح مصر في تحقيق الأمن والاستقرار بما سينعكس بالإيجاب علي المنطقة بأسرها، كما أعرب المسؤول السويسري عن تطلعه لتعزيز التعاون بين البرلمان السويسري ومجلس النواب المصري خلال الفترة القادمة، وفقا لـ«أنباء الشرق الأوسط».