سكرتير عام الأمم المتحدة يلقي محاضرة بجامعة القاهرة

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القاهرة – وصل، منذ قليل، سكرتير عام الأمم المتحدة، أنطونيو جوتيرس، إلى جامعة القاهرة، لإلقاء محاضرة مساء اليوم الأربعاء، في قاعة الاحتفالات الكبرى، ضمن برنامج زيارته لمصر، في إطار جولته الحالية بمنطقة الشرق الأوسط، وهي الجولة الأولى منذ توليه المنصب خلال الشهر الماضي.

ووصل أيضًا، عمرو موسى، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، وجون كاسن، السفير البريطاني بالقاهرة، كما وصل عدد كبير من سفراء الدول العربية والأجنبية، بحسب موقع “اليوم السابع”.

تأتي المحاضرة التي يلقيها سكرتير عام الأمم المتحدة بجامعة القاهرة، في إطار التعاون بين وزارة الخارجية وجامعة القاهرة، وتتناول المحاضرة بعض القضايا ذات الأهمية الإقليمية والعالمية، وقد وجهت وزارة الخارجية الدعوة لمحاضرة السكرتير العام للأمم المتحدة، لأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين بالقاهرة، ومكاتب الأمم المتحدة، والوكالات المتخصصة في مصر، والأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

كما وجهت جامعة القاهرة، الدعوة لأعضاء هيئة التدريس وطلاب البرامج المتخصصة في هذا الشأن من كليات الاقتصاد والعلوم السياسية والإعلام والتجارة والحقوق، كما يشهد محاضرة سكرتير عام الأمم المتحدة، عدد من كبار الكتاب والإعلاميين وممثلي مراكز الأبحاث والمجتمع المدني.

يشار إلى أن جامعة القاهرة لديها مجالات تعاون عديدة مع منظمات الأمم المتحدة وبرامجها، في مجالات دراسية وأنشطة تنموية ودراسات عن المرأة والثقافة والتراث.