«سكر خطك».. حملة بلبنان للمطالبة بخفض أسعار المكالمات الخليوية

رؤية – مي فارس

بيروت – ينفذ لبنانيون اليوم حملة عنوانها “سكر خطك” وليوم واحد في مرحلة أولى، طالبين خفض أسعار المكالمات الخليوية في لبنان، وعدم إلغاء الأرصدة التي يكون المواطن دفع ثمنها إذ لا إنقضاء لمدتها، والامتناع عن “حرق” الخط اذا لم يجدد المواطن اشتراكه باعتبار انه دفع ثمن الخط وصار ملكه الشخصي.

وكانت مجموعة من الشباب أطلقت عبر وسائل التواصل الاجتماعي الدعوة إلى إغلاق الهواتف الخليويّة، اليوم، في احتجاج مدني على ارتفاع أسعار الاتصالات الخليوية في لبنان والتي تعتبر من الأغلى في العالم.

وفي حال التزام الاضراب، يمكن هذه الخطوة أن تلحق خسائر بالشركتين المشغلتين للخلوي.

إذا إستندنا إلى أرقام الباحث في “الدولية للمعلومات” محمد شمس الدين للعام 2015، فإن عائدات قطاع الاتصالات بلغت بشكل عام نحو 2,783 مليار ليرة. ومن بين هذه العائدات الإجمالية مبلغ 863 مليار ليرة هي عائدات الهاتف الأرضي. ما يعني أن عائدات الهاتف الخليوي في 2015 هي 1920 مليار ليرة.

ووفق الاحصاءات عبر السنوات الماضية، فإن عوائد قطاع الاتصالات تتجه نحو التنامي كل سنة، نظراً إلى التزايد الديموغرافي من جهة، وتوسّع الشركتين Touch وAlfa في إستقطاب العملاء لمصلحة الخدمات الجديدة من جهة أخرى.

بمعنى آخر، فإن كلفة إضراب يعطل الاتصالات الخليوية ليوم واحد ستكون نحو 3.5 مليون دولار أميركي، بفعل وقف هذه العائدات في هذا اليوم.

ومن الناحية النظرية، لا يوجد فرق بين أن تكون هذه المبالغ ناتجة من وقف استعمال الخطوط مسبقة الدفع أو الثابتة، إذ إن أرصدة الهواتف مسبقة الدفع نفسها هي عملياً أرصدة لمصلحة العملاء ولا تستحق كأرباح أو عوائد فعلية إلا عند إستهلاكها من قبل العميل (حتى لو كان ثمن الأرصدة مدفوعاً مسبقاً عند تعبئة الخط).

من الناحية العملية، فإن نسبة مقاطعة تشمل أغلبية المشتركين ستكون كفيلة بتعطيل الشبكة إلى حد كبير، حتى لو لم تشمل جميع المشتركين. فحتى الخطوط غير الملتزمة بالمقاطعة ستجد صعوبة في التواصل هاتفيّاً مع أغلبية المشتركين الملتزمين بالمقاطعة.

أما حجم الخسارة فلن يكون محصوراً بالعائدات التي ستتوقف، بل ستشمل أيضاً الخسائر التي سيتم تكبدها بفعل تشغيل الشبكة وتحمل التكاليف من دون وجود مردود مقابل. وتبدو هذه النقطة بالغة الأهمية، خصوصاً أن القطاع الخليوي من القطاعات التي تتحمل بطبيعتها كلفة ثابتة عالية بمعزل عن حجم الإستهلاك. فمثلاً، سيكون على الشركتين الحفاظ على تغطية الشبكة ومراكز التشغيل والاتصال وغيرها.

تبدو المقاطعة كأسلوب ضغط مؤثر –إذا نجحت الحملة- إحدى أقوى الوسائل لدفع الشركتين من أجل تحقيق المطالب بتحسين نوعيّة الخدمة وكلفتها، نظراً إلى كلفة المقاطعة العالية. ولا يبدو من الآن حجم التجاوب الشعبي مع هذه الدعوة، لكنّ الواضح أن تطوير الوعي بإتجاه أساليب الضغط المدني المختلفة قد يؤدي دوراً في تحسين القدرة على الضغط من أجل تحقيق المطالب

حملة مضادة

وفي المقابل، انطلقت حملة مضادة لعدم التجاوب مع الدعوة الاولى، واعرب وزير الاتصالات جمال جراح، في بيان، عن تفهمه لمطالب الشباب بتمديد صلاحية الخطوط المسبقة الدفع. وإذ لفت إلى ان فترة توليه مسؤولية الوزارة لم تتعد العشرة أيام، أشار إلى انه أحال هذه المطالب الى الأقسام المختصة في شركتي الخليوي، لإيداعه تقريرا مفصلا في شأن هذا الموضوع.وأكد انه منذ اليوم الأول له في الوزارة، يعمل على تحسين خدمات الانترنت مع فريق من المختصين، لإيجاد الحلول السريعة ووضع خطة لحلول نهائية. وفي هذا الاطار يعول البعض على تحسن خدمة الانترنت بعد تعيين بديل لرئيس “اوجيرو” عبد المنعم يوسف المتهم بتعطيل تطوير الخدمات. ومن المتوقع ان يعود الاخير الى لبنان مساء اليوم، وان يحضر الى مكتبه لتسليم الخلف الثلثاء.