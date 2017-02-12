سلاح الجو الليبي يشن غارات على معاقل لـ«القاعدة» بمحيط حقل المبروك

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طرابلس – أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة الليبية العقيد أحمد المسماري أن مقاتلات السلاح الجوي شنت 6 غارات جوية على تنظيم القاعدة في محيط حقل المبروك (100 كم جنوب رأس لانوف»، لافتًا إلى وقوع «خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات وعادت المقاتلات لقواعدها سالمة».

يأتي هذا فيما قال العميد محمد منفور المنفي آمر غرفة عمليات القوات الجوية، إن الطائرات من تشكيل الميج 21 «شاهين» ونسر «الميج 23»، نفذت طلعات جوية على عدد من التشكيلات الإرهابية جنوب غرب حقل المبروك النفطي، أسفرت عن تدمير أكثر من 40 سيارة مسلحة، بحسب «بوابة الوسط» الليبية.

وأمس السبت تحطم طائرة عمودية غرب مدينة رأس لانوف، ولقي أعضاء طاقمها المكون من العـميد طيار مـؤمن الدرسي والطيار المبروك الجبالي الدرسي، وفني جوي إبراهيم بدر الدرسي مصرعهم، بحسب رئيس أركان القوات الجوية الليبية، عميد طيار صقر الجروشي.

وعقب تحرير منطقة قنفودة غرب بنغازي بشكل كامل، تحاول قوات الجيش الوطني الليبي توسيع نطاق سيطرته غربًا بعدما حقق انتصارات إلى حد كبير في مدينة بنغازي شرق البلاد.